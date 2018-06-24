Депутат Киевсовета Андриевский: “Черновецкий - хитрый и опасный противник”

Депутат Киевсовета Дмитрий Андриевский оценивает сегодняшнюю ситуацию в Киеве как весьма сложную. По мнению депутата, после пяти лет руководства городом нынешней команды мэра, жить в столице будет не только не комфортно, но и опасно. Ведь руководство Киева думает отнюдь не о развитии города. Оно занято распределением городских земель и перераспределением коммунальной собственности. Поэтому и необходима смена руководства Киева. Вывести столицу из системного кризиса, уверен Д.Андриевский, может только человек нового мышления. А в проведении досрочных выборов мэра Киева и Киевсовета главную роль должны сыграть парламентские политические силы, декларировавшие на прошедших выборах необходимость этого шага.

"БЮДЖЕТ НЕДОПОЛУЧИТ ДО КОНЦА ГОДА БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА ГРИВЕН"

Дмитрий Иосифович, с чем столица входит в Новый год? Скажем, как Вы прокомментируете тот факт, что по итогам девяти месяцев городской бюджет недовыполнен на 273 миллиона гривен? Где возьмет город эти деньги? Или эта сумма несущественна на фоне 18 млрд. грн . всего столичного бюджета, о чем говорит руководство города? Речь идет не о 237 млн. грн, сумма значительно больше. К примеру, в бюджете было запланировано 500 млн. долларов внешних заимствований. Фактически же на сегодняшний день получено 250 млн. долларов. То есть, бюджет недополучит до конца года более миллиарда гривень. И еще 300 млн. грн. тех, по которым была произведена корректировка. Т.е. недовыполнение бюджета составит уже более полутора миллиардов гривен.

При этом горадминистрация говорит о том, что у нас все в порядке. Аргументы следующие: мы сформировали бюджет «с завышением», не были обеспечены соответствующей документацией некоторые программы, в частности, по строительству. Поэтому, мол, бюджет и корректируется на эту сумму, то есть неосвоенные деньги снимаются. Казалось бы, в чем трагедия? Планировали развиваться, не получилось…

Но давайте посмотрим на проблему внимательней. Сбой произошел по капиталовложениям в сферу медицины. Именно там не было проектной документации. Выходит, об этом администрация узнала только в ноябре? А чем она занималась 11 месяцев? Почему не работала над тем, чтобы документацию оформить? Ведь капиталовложения – это реальные инвестиции в развитие инфраструктуры, в будущее города.

За всем перечисленным стоят системные городские проблемы, и их накапливается все больше и больше. Поэтому уверен, что недовыполнение бюджета – очень тревожный сигнал. Во-первых, он говорит о том, что городская власть не определила для себя приоритеты развития столицы. Следовательно, город не развивается системно. Во-вторых, киевлянам внушается, что ничего страшного. Ну, запланировали 18 миллиардов, а получили 17. Какие проблемы? Миллиард туда, миллиард сюда…

Но, согласитесь, при невыполнении бюджета в городе все же проводится мощная политика помощи малозащищенным слоям населения. Достаточно большую часть киевлян это устраивает… Действительно, при Леониде Черновецком уровень социальной защиты киевлян несколько возрос. При этом расширен и контингент, которому предоставляется финансовая помощь. Люди получают по 50, по 100 грн, и получают их регулярно. Безусловно, такую поддержку надо сохранять, и сегодня ни одна политическая сила в городе, в том числе оппозиция, против такой политики не возражает.

Но посмотрите, что происходит: на сессии Киеврады 1 октября было перераспределено около 3 тыс. га земли – почти 4% городских ресурсов. Отнимем 1 тыс. га, где есть собственность и где давно были оформлены документы. Остается 2 тыс. га. Если пересчитать стоимость этой земли по рыночным ценам, то выясняется, что городской бюджет потерял миллиарды долларов. Иными словами, люди, которым сегодня дали по 100 грн., реально потеряли многолетнюю перспективу. Ведь социальная защита должна выражаться не только в прямых платежах, но и в развитии городской инфраструктуры: транспорта, медицины, образования.

"МНОГО ЗЕМЛИ ВЫДАВАЛОСЬ СТУДЕНТАМ..." Вы вспомнили о сессии Киеврады 1 октября, когда были розданы тысячи гектаров. В частности, СМИ писали о заповедных землях, переданных обслуживающим строительным кооперативам на непонятных основаниях, по непонятным схемам... Проблема в том, что вся информация об этой сессии пока неофициальна. Даже депутаты не имеют официальных документов. Я оформил депутатский запрос с требованием предоставить мне документы сразу после того заседания. Но до сих пор ничего не получил. Это дает основания предполагать, что с документами не все в порядке. К примеру, те материалы, которыми мы располагаем, показывают, что кооперативы, на которые нежданно свалилось богатство в виде десятков гектаров земли, были зарегистрированы в один день незадолго до принятых решений. Согласитесь, это выглядит по меньшей мене странно. Также есть информация, что в некоторых районах, например, в Деснянском, много земли выдавалось студентам, что, безусловно, может быть одной из схем незаконных оборотов с землей.

Еще раз подчеркну: говорить о законности либо незаконности предоставления земли мы сможем лишь получив документы, и увидев, была ли проведена предусмотренная законом процедура. Знаю, что Блок Кличко уже подал в суд, дело рассматривают в Шевченковском суде.

И какова, на Ваш взгляд, перспектива рассмотрения? Думаю, суд примет справедливое решение, вытребует документы, и мы сможем во всем разобраться.

Но согласитесь: более чем необычно – депутаты принимали решение о выделении тысяч гектаров земли, не имея документов… Соглашаюсь. К сожалению, это обычная практика работы нынешнего большинства Черновецкого. Нарушен и закон о статусе депутата – проигнорировано мое обращение с требованием предоставить документацию. Все это может быть основанием для того, чтоб прокуратура провела расследование. Я уже не говорю о том, что депутаты должны были получить эти документы и иметь возможность с ними ознакомиться до голосования, за шесть дней до пленарного заседания.

Можно ли говорить о раздаче земли как о подкупе депутатов мэром и его командой? Я не стал бы категорически опровергать эту версию. Безусловно, за каждым таким участком стоят не случайные, а очень влиятельные люди. На наших глазах формируется так называемое земельное большинство. Но персонально можно говорить опять же тогда, когда имеешь документы. К сожалению, пока их нет.

Почему фракция «Нашей Украина», которая изначально вместе с БЮТ и Блоком Кличко заявила о своей оппозиционности к команде мэра, 1 октября поддержала передачу земель в элитных районах столицы? Я тоже член «Нашей Украины», при этом я не голосовал «за». Не голосовали также Виталий Ярема и Людмила Закревская. Все остальные депутаты фракции, насколько мне известно, голосовали весьма слаженно. Почему – это вопрос к руководству фракции и партийной организации. Я считаю, что это серьезное нарушение тех принципов, которые декларируются НСНУ на национальном уровне.

Но перед сессией на фракции принимается решение о том, как голосовать? Принимается. Но нередко решение меняется в ходе голосования. Кроме того, я хотел бы подчеркнуть, что на сессии 1 октября по двум третям земельных вопросов не было проектов решений. Номер вопроса стоял, а проект решения отсутствовал. Поэтому позиции фракции по этим вопросам не было – его в принципе не могло быть. Хотя согласно регламенту и порядку, заведенному в работе фракции НУ во время моего руководства, мы исходили из следующего: при отсутствии проекта решения, мы однозначно его не поддерживаем, за исключением вопросов, требующих оперативного рассмотрения.

То есть, мягко говоря, фракция отступила от провозглашенных ею принципов? Да. Уверен, что это неверный шаг. Фракция фактически поддержала позицию Черновецкого. Учитывая же, что это фракция пропрезидентской политической силы, считаю, что был нанесен серьезный удар по репутации «Нашей Украины» и по ее почетному руководителю – Президенту Украины.

Вы были лидером фракции. Почему вас переизбрали? Во время моего руководства фракцией ее позиция была публичной, понятной и достаточно четкой. Это была оппозиция Черновецкому. Но находиться в оппозиции всегда сложно. И впоследствии руководством городской партийной организации НУ (а центр принятия решений находится именно там), было принято решение об изменении позиции и линии поведения в городском совете. В этих условиях, исходя из своих убеждений и принципов, я не мог оставаться главой фракции. Прошли перевыборы лидера фракции, после чего я по собственному желанию ушел с должности главы исполкома городской организации.

Что же стало причиной столь серьезного изменения позиции фракции? Мы должны говорить о системе, которая сделала это возможным. О низком качестве работы с депутатским корпусом, с формированием депутатских списков политическими партиями, блоками, которые шли на выборы. В свое время мажоритарная система закладывала довольно высокий уровень требований к депутату. Сейчас он занижен. К сожалению, этим воспользовались. Я не агитирую за переход к мажоритарной системе. Считаю, будущее как раз за построением политических вертикалей от района до Верховного Совета – в этом идея достаточно прогрессивна. Но то, что в Киевсовет попали люди случайные, во многом ориентированные на ведение бизнеса, рассматривающие депутатский мандат как одну из возможностей обогащения, - это, к сожалению, правда.

"ЧЕРНОВЕЦКИЙ ПОСТРОИЛ СИСТЕМУ ПО ПРИНЦИПУ РЕЛИГИОЗНОЙ СЕКТЫ"

В чем, на Ваш взгляд, феномен Черновецкого? Нынешний мэр имеет, казалось бы, немыслимое число оппонентов и, тем не менее, твердо удерживает власть в Киеве…

Вы уже упомянули слово «подкуп». Увы, это работает, и работает эффективно. Я называл цифры, речь о миллиардах долларов. Черновецкий, несмотря на свою кажущуюся простоту – хитрый и опасный противник, сумевший сегодня построить в городе высокопрофессиональную систему защиты своих интересов. Элементы этой системы - подкуп, шантаж, но не только. Это система с четкой иерархией и организацией, построенной по принципу религиозной секты. В ней довольно суровая дисциплина, а отступников карают достаточно жестко.

Обратите внимание, как расставляются кадры в городе. Фактически взяты под контроль основные киевские рынки, жэки. Особое внимание уделяется дворникам, консьержам… Это те, кто постоянно работает с людьми, контактирует, контролирует электорат. Фактически, в городе создается разветвленная многотысячная сеть, аналогичная сети сектантских представительств. Это очень опасно. Обратите внимание, на кого делается упор. Не говорится о врачах, учителях, потому что это люди с высоким интеллектом, соответствующим образованием и эмоциональной защитой…

Громадная ошибка недооценивать Черновецкого. Уверен, его деятельность и деятельность религиозных организаций, которые его поддерживают, должна стать предметом очень серьезного изучения в органах, отвечающих за национальную безопасность. Ведь здесь закладываются механизмы, которые небезопасны для государства в целом.

Также нельзя сбрасывать со счетов и ту, мягко говоря, неразбериху, которая сегодня происходит с властью в стране. Черновецкий умело балансирует на стыке интересов, линий конфликтов. Кроме того, будем прямо говорить, у него серьезные политические связи – они были, они есть, и он ими обрастает постоянно. Имея ресурсы, которые предоставляет ему городская власть, он ими эффективно пользуется. Поэтому сегодня я бы действительно говорил о феномене Черновецкого: перспективы его правления отнюдь не туманны, они достаточно ясны.

Черновецкий может повторно выиграть выборы? Безусловно. Используя построенную жесткую иерархическую систему, подпитанную финансами, наращивая поддержку в разных политических силах, - да. И относиться к этому легкомысленно нельзя. Должен быть единый кандидат и очень серьезная работа со стороны его оппонентов. В том числе, основанная на понимании тех технологий, которые он будет использовать.

В последнее время Вы усиливаете свои контакты с Блоком Кличко. Это и есть поиск эффективного противодействия Черновецкому и поиск реального оппонента Черновецкому на выборах мэра? Если хотите, да. Я с глубоким уважением отношусь к Виталию Кличко. Считаю его представителем новой плеяды политиков. У него хорошее образование, знание европейских языков, известность в Европе и в мире, он честен и порядочен. А победить сегодня режим Черновецкого может только кандидат, который имеет и высокий рейтинг, и способен объединить вокруг себя разные политические силы.

Виталий, на мой взгляд, очень правильно действует в последнее время. Он определил для себя приоритеты, выстроил стратегию. Он четко заявил, что не идет в парламент, хотя его приглашали в список НУ, в пятерку. Приоритет для него – развитие города, и он будет формировать свою команду. Сегодня он действительно разрабатывает стратегию развития городского хозяйства, я ему в этом стараюсь по мере сил помогать. Если говорить о его политических пристрастиях, то на мой взгляд, это человек в первую очередь, ориентированный на Президента, что мне тоже достаточно близко. Я думаю, он сможет объединить представителей разных политических сил. К нему с симпатией относятся люди в БЮТ, у него нормальный диалог с «регионалами», по крайней мере, с фракцией Регионов, они зачастую поддерживают в Киевраде конструктивные предложения, с которыми мы выходим. Поэтому я вижу сегодня его перспективу.

Вы считаете, Кличко сможет объединить оппозицию? Я уверен, что сегодня это та кандидатура, которая может победить. А сможет ли он объединить и будет ли он единственным кандидатом, зависит, к сожалению, не только от меня. Но я уверен, что сегодня Кличко тот единственный кандидат, который даже при нынешней системе выборов сможет победить Черновецкого. Это человек, который стал чемпионом мира, который для Украины много сделал, у которого огромная сила воли и если он ставит перед собой задачу, то над ее решением максимально работает.

Но не случится ли, что киевляне, разочаровавшись в последних своих избранниках, проголосуют за возвращение к «крепкому хозяйственнику»? Ситуация в Киеве сегодня сверхсложная, столица переживает жесточайший кризис. Поэтому, думаю, крепкий хозяйственник, воспитанный на командно-административной советской системе, возможно, смог бы притормозить сползание в пропасть, но стабилизировать ситуацию и дать развитие городу, осуществить качественные изменения, если хотите рывок – нет.

Но какие есть варианты для проведения досрочных выборов в Киеве? Есть ли реальные механизмы для их назначения? Киев живет в одной из самых разбалансированных систем законодательных координат. Действует и закон о местном самоуправлении, и закон о Киеве как столице, о местных госадминистрациях. Поэтому первое, что необходимо новому парламенту - оптимизировать законодательство по Киеву. Надо говорить о двух турах выборов. Речь не только о социальной и общественной легитимности власти, но и о том, что это очень важное противодействие против элементарного подкупа, противодействие тем системам, которые мы с вами обсуждали. Необходимо также изменение закона о местном референдуме. Рефендум должен стать реальностью, а не фикцией.

Мы должны исходить из того, что Наша Украина и Народная самооборона на недавних выборах не только обещали, а гарантировали смену власти в Киеве. Поэтому депутаты, поддержанные горожанами, обязаны реализовать идею перевыборов, предварительно проведя соответствующие изменения в законодательстве. У меня нет сомнений в том, что Киев, имеющий многовековую историю местного самоуправления еще со времен Магдебургского права, сам может избрать себе достойную власть. Причем переизбран должен быть не только мэр, но и городской совет.

Можно ли решить проблему, как это предлагают многие политики, просто назначив Указом Президента главу столичной госадминистрации, а уже затем «состыковав» этот шаг с перевыборами мэра?

Это как раз не простой, а сложный способ. Но мы стали свидетелями того, как воля и желание Президента изменить формат власти, который сложился в течение 2006-2007 года, привели к досрочным выборам в парламент и фактическому изменению действующего формата власти. Думаю, если Президент проявит волю и в нашем случае, это тоже рельно. Понятно, это не простой путь с точки зрения возможных судебных процессов. Добавит сложности и то, что Киеврада остается прочерновецкой. Тем не менее, такая возможность есть и, как промежуточный вариант, вполне может рассматриваться. А окончательную точку должны поставить выборы.

Сегодня много говорится об инициированной Черновецким админреформе в столице. По мнению оппонентов столичного мэра, все затеяно им ради того, чтобы упразднив пару-тройку районов, убрать неугодных руководителей. Насколько это осуществимо?

Не думаю, что это реально. Подобного рода изменения вряд ли возможны в законном порядке. Хотя цель понятна: с одной стороны - это доступ к новым ресурсам, с другой – к электоральной базе.

Что может в таком случае помешать Черновецкому? Такого рода реформы были затеяны экс-градоначальником Александром Омельченко перед выборами в 2002 году. Но там была подложена совершенно другая юридическая основа. Фактически, Омельченко удалось убедить районных руководителей в том, что это решение нужно проводить. Районные депутаты соответствующим образом проголосовали, даже прошло несколько совместных сессий. Более того, тогда была другая система – мажоритарная, речь шла об объединении округов, то есть, там было все более просто и понятно. Как можно реализовать это сегодня, если честно, я себе слабо представляю. Уверен, такой шаг можно будет в последствии просто заблокировать в суде. Ведь у Киевсовета нет соответствующих полномочий, он не может ограничивать полномочия избранных районных советов. Иными словами, депутаты должны самоликвидироваться. Кто в это сегодня поверит?

Но если город за одну сессию, по Вашим словам, теряет миллиарды долларов, не случится ли что к приходу «человека нового мышления» в столице уже все будет продано и у города ничего не останется? Осталось ли что-то сегодня?

Осталось многое. В Киеве остался Днепр! Да, Днепр, который замывают, меняя русло, нарушая экологический баланс – это раз. Остались сотни гектаров под озерами, тысячи гектаров лесов. Это тоже интенсивной работы на год-два в формате «сессии 1 октября». Наверное, Днепр в каком-то виде будет сохранен, а вот озер и лесов точно не будет. Сегодня как раз городская власть занята тем, что полным ходом «осваивает» леса через схемы преобразования их в парки. Штампуются решения, по которым Киев теряет тысяч гектаров лесов. Смысл этого? Леса не подлежат застройке. А парки – да. Киевлянам же вешается соответствующая «лапша»: зачем, дескать, вам леса, вы ведь не можете в них гулять с детками и собаками. А в парках сможете, для чего мы их обустроим. Но реально никто ни в каких парках гулять не будет, потому что тут появятся те самые коттеджи, которыми опоясан весь Киев. Или что-то похожее.

Моя личная оценка и мое личное ощущение – ситуация в городе не просто сложная. Она - трагическая, близкая к катастрофе. Через пять лет в этом городе будет не просто не комфортно, а опасно жить, и не из-за преступности. Вернее, не только из-за преступности. Преступность ведь может быть не только уличной…

Интервью взяли Александр Харченко, Инна Андалицкая