Яценюк призвал Путина снести «стену угроз, враждебности и торговых войн»

Об этом он заявил во время дискуссии в рамках 37-й Европейской встречи Трехсторонней комиссии в Кракове в воскресенье, 27 октября, сообщает пресс-служба ВО «Батькивщина».

По словам Яценюка, сейчас существует большое напряжение между Украиной и Россией.

«Новая стена отсутствия сотрудничества между Украиной, которое стремится быть частью Европейского союза, и Россией», - прибавил политик.

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«Господин Путин, снесите эту стену. Мы хотим быть партнерами – мы как Украина, мы как члены ВТО и как друзья, которые хотят достичь успеха», - отметил Яценюк.

В ответ на реплику одного из представителей Российской Федерации, что Россия сделает вступление Украины в ЕС очень дорогим, Яценюк отметил: «Оно и так уж очень дорогое».

«Мы обращаемся к нашим российским партнерам выполнять все двусторонние и многосторонние международные соглашения, подписанные и ратифицированные Украиной и Российской Федерацией..., уважайте наши суверенные права, как мы уважаем ваши», - прибавил Яценюк.

Справка УНИАН. Tear down this wall – с таким призывом в 1987 году президент США Рональд Рейган обратился к президенту СССР Михаилу Горбачеву снести Берлинскую стену.