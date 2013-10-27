Подписание соглашения между Украиной и ЕС касается будущего всей Европы - Яценюк

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», во время дискуссии в рамках 37-й Европейской встречи Трехсторонней комиссии в Кракове Яценюк сказал: "Это касается будущего всей Европы. Это ситуация, выигрышная для всех. И вам, и нам нужно это соглашение, и мы это можем легко сделать".

Как отметил Яценюк, "Совет ЕС четко заявил, что в Украине должно быть остановлено выборочное правосудие. Однако сегодня некоторые политики и политические силы подменили понятие прекращения выборочного правосудия темой временного лечения Юлии Тимошенко". "Это не "Obamacare" (программа Президента США Барака Обамы в сфере здравоохранения), это не "Янукович care" . Эта проблема касается выборочного правосудия в Украине. Это касается не только одного человека, Тимошенко, - а принципов и ценностей", - сказал он.

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Яценюк подчеркнул, что оппозиция требует решить вопрос прекращения выборочного правосудия, и в качестве первого шага к этому – дать возможность Тимошенко выехать на лечение в Германию с последующим восстановлением ее политических прав.

"Мы осознаем ряд сложностей, которые существуют персонально для Президента в решении этого вопроса. Поэтому мы хотим четко донести – мы как оппозиция гибки относительно того, чтобы был сделан первый шаг к полной реабилитации Тимошенко и ей была предоставлена возможность получить медицинскую помощь в Германии. Еще раз отмечу – это лишь как первый шаг", - отметил Яценюк.

По его словам, у Президента есть несколько вариантов решения этого вопроса - "начиная с помилования и заканчивая декриминализацией "советских" статей Уголовного кодекса".

"Решение – в руках Президента, и мы убеждены, что в ближайшем будущем Президент скажет свое слово. И не просто скажет свое слово, а подпишет указ, постановление или законопроект, который позволяет Юлии Тимошенко получить медицинскую помощь, дает нам возможность подписать соглашение с ЕС", - заявил Яценюк.

Он также отметил важную роль миссии Пэта Кокса и Александра Квасневского в евроинтеграции Украины: "Убежден, что вместе мы найдем выход для нашего будущего".

Яценюк напомнил, что среди критериев ЕС, которые должна выполнить Украина, также есть принятие закона о прокуратуре. По его словам, оппозиция обратилась к Президенту и правительству с тем, чтобы они внесли в парламент проект этого закона, "ведь нам необходимо полностью реформировать нынешнюю прокуратуру советского типа и показать нашим европейским партнерам, что в Украине мы хотим иметь независимую прокуратуру". "Мы должны иметь независимого генерального прокурора, ведь от действующего генпрокурора ничего не зависит – все зависит от Президента. Нам необходима независимая судебная система. Мы обратились к Президенту и правительству внести в Верховную Раду соответствующее законодательство, и мы как оппозиция поддержим его", - отметил Яценюк.

По словам Яценюка, оппозиция поддерживала все законодательные акты, необходимые, чтобы подписать соглашение в Вильнюсе и чтобы выполнить это соглашение, "ведь все начнется после Вильнюса. Вильнюс – это лишь старт для реальных реформ в Украине".