Яценюк признал право Кличко на заявления о президентстве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, не противоречит ли заявление Кличко о президентстве предварительным договоренностям оппозиции относительно выборов.

“Я считаю, что он вправе заявлять все, что он считает (нужным)”, - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 октября, с трибуны Верховной Рады Кличко заявил о намерении баллотироваться в Президенты Украины на следующих президентских выборах.