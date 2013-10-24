Яценюк признал право Кличко на заявления о президентстве
19:10, 24 октября 2013Политика
2015 0
Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк считает, что лидер УДАРа Виталий Кличко имеет право на заявления об участии в президентских выборах 2015 года
Яценюк о Кличко - это его право
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, не противоречит ли заявление Кличко о президентстве предварительным договоренностям оппозиции относительно выборов.
“Я считаю, что он вправе заявлять все, что он считает (нужным)”, - сказал Яценюк.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 октября, с трибуны Верховной Рады Кличко заявил о намерении баллотироваться в Президенты Украины на следующих президентских выборах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter