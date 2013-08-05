Главное за день: обзор топ-новостей

Сегодня исполняется два года со дня ареста Юлии Тимошенко

Ее арестовали 5 августа 2011 во время рассмотрения так называемого "газового" дела из-за того, что якобы "системно препятствовала установлению истины, нарушала порядок судебного заседания, не выполняла распоряжения председательствующего, сознательно затягивала процесс, выражала неуважение к суду, а также к свидетелю", которым в то время выступал действующий премьер-министр Николай Азаров.

Так, председатель фракции ВО Батькивщина Арсений Яценюк надеется, что президент Украины Янукович покажет миру справедливость, примет ответственное политическое решение и освободит Тимошенко, а председатель Комитета по иностранным делам Европейского парламента Эльмар Брок вновь призвал немедленно освободить лидера украинской оппозиции.

Председателя донецкой Батькивщины приговорили к 3 годам заключения

Сегодня, 5 августа, исполняющий обязанности председателя Донецкой областной организации ВО Батькивщина, экс-глава Покровского поселкового совета Артемовского района Константин Матейченко Артемовским районным судом был приговорен к 3 годам лишения свободы. Суд вынес приговор за незаконную добычу полезных ископаемых.

Между тем, адвокат Матейченка Евгений Исаев заявил, что его подзащитного посадили по делу 9-летней давности, которая выглядит как "политическая расправа", а самого адвоката даже не пустили в зал суда.

Король Марокко спохватился, случайно амнистировал серийного педофила

В прошлый вторник, 30 июля, король Марокко Мохаммед VI помиловал 48 испанских граждан, находившихся в марокканских тюрьмах. В списке на увольнение, где фигурировали преимущественно наркоторговцы, по непонятным причинам оказался 65-летний педофил Даниэль Гальван, два года назад приговорен к 30 годам тюрьмы за совершение действий сексуального характера в отношении 11 детей 2-14 лет.

Пока непонятно, кто мог включить имя педофила в список на помилование: свое авторство в его составлении отрицают и министерство иностранных дел Испании, и министерство юстиции Марокко.

Миндоходов: Объем поступлений в бюджеты всех уровней вырос на 3,9%

Объем поступлений в бюджеты всех уровней за 7 месяцев года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,2 млрд грн (3,9%) до 240,9 млрд грн.

МВД начало проверку по факту надругательства панк-группы из США над флагом Украины

Министерство внутренних дел Украины начало проверки по факту надругательства музыкантом Bloodhound Gang над флагами России и Украины на концертах в Киеве и Одессе.

Так, в Министерстве иностранных дел Украины убеждены, что правоохранительные органы примут соответствующие меры по инциденту с надругательством над государственным флагом.

Однако российские панк-рок музыканты Александр "Чача" Иванов (солист группы Наив) и Дмитрий «Сид» Спирин (солист группы Тараканы!) считают слишком резкой реакцию российской общественности на инцидент с американской группой Bloodhound Gang, один из музыкантов которой публично осквернил российский флаг .

Киевсовет соберется 19 августа

Заседание сессии Киевского городского совета назначено на 19 августа.

Печерский суд «реанимировал» дело против Кличко, Яценюка и Тягнибока

Печерский районный суд Киева назначил на 28 августа рассмотрение дела по существу по иску гражданки Веры Ивановой к лидерам оппозиционных фракций - Виталию Кличко, Арсению Яценюку и Олегу Тягнибоку - за блокирование работы Верховной Рады в феврале этого года.

Музей Булгакова вошел в двадцатку лучших литературных музеев мира

Литературно-мемориальный музей Михаила Булгакова - отдел Музея истории города Киева признан одним из двадцати лучших литературных музеев мира.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, такое решение приняли эксперты первого Форума литературных музеев, который состоялся весной в Москве.

«Металлист» могут исключить из нынешней Лиги чемпионов

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит вопрос правомерности участия харьковского "Металлиста" в Лиге чемпионов сезона-2013/2014 из-за скандала с договорным матчем многолетней давности.

Молдова не нашла в сладостях Roshen "ничего вредного"

Министр сельского хозяйства Молдовы Василий Бумаков считает, что качество кондитерских изделий украинской корпорации Roshen соответствует всем нормам, поэтому нет никаких причин для запрета поставок продукции компании в Молдову.

Казахстанские санэпидемиологи также не выявили бензопирена в продукции украинской кондитерской компании, сообщил главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин

Янукович поручил Азарову согласовать утилизационный сбор с правилами ВТО

Согласно поручению, премьер-министр Николай Азаров должен обеспечить подготовку и внесение в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады законопроектов о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты. В них правительство предусмотреть защиту прав и экономических интересов собственников, которые передают на утилизацию транспортные средства, в частности, в части возмещения их стоимости.

В НБУ объясняют, что переводы из-за границы переводить в гривну не нужно

«Что касается ограничений переводов из-за границы, то мы рассматривали вопрос ограничения расчетов наличными только в пределах Украины. Относительно валютных переводов и операций с валютой действуют те же правила и положения, которые действовали до сегодняшнего дня, и мы никаких изменений не планировали», - сказала заместитель председателя Национального банка Украины Вера Рычаковская.

Жертву «Врадиевского изнасилования» выписали из больницы

По словам медиков, она получила необходимое лечение и сейчас чувствует себя нормально.

Азаров вышел из отпуска и приступил к работе

Азаров находился в отпуске с 15 июля, его обязанности исполнял первый вице-премьер Сергей Арбузов.

В украинских вузах началась «вторая волна» зачисления поступающих

Сегодня в 12 часов вузы Украины должны были опубликовать второй список абитуриентов, рекомендованных к зачислению на средства государственного бюджета.