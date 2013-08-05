Жертву «врадиевского изнасилования» выписали из больницы

Изнасилованную и избитую жительницу Врадиевки (Николаевская область) Ирину Крашкову выписали из больницы скорой помощи в Николаеве.

Как сообщили УНИАН в БСМП, 29-летнюю пациентку выписали в пятницу, 2 августа.

По словам медиков, она получила необходимое лечение и сейчас чувствует себя нормально.

Как сообщил УНИАН брат Ирины Геннадий Крашков, она сейчас с сыном и матерью находится дома.

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Напомним, что Крашкова была госпитализирована утром 27 июня во Врадиевскую районную больницу в тяжелом состоянии, а через несколько дней на вертолете доставлена в БСМП Николаева. После того, как о резонансном преступлении узнала вся страна, Крашкову из общей палату перевели в индивидуальную, а СБУ предоставила охрану жертве изнасилования.

Как сообщал УНИАН, 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 121, ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений, изнасилование, разбойное нападение).

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рябиненко.

После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана Врадиевского райотдела милиции Евгения Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая женщина.

За сокрытие обстоятельств происшествия задержан уже уволенный по приказу министра начальника Врадиевского РОВД Виталий Синицкий, который помогал одному из преступников создавать алиби, и арестован заместитель начальника Врадиевского РОВД Михаил Кудринский, задержанный по подозрению в сокрытии материалов дела о "врадиевских насильниках".