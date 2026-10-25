Ким Чен Ын приехал в Китай, но Си Цзиньпин с ним не встретился, - Reuters

Киму "передали приветствие" от лидера Китая.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Китай с визитом, однако лично с главой Китая Си Цзиньпином не встретился.

Как пишет Reuters, Ким приехал в китайский приграничный город Дандун, в ходе визита его сопровождал Ван Хунин – четвертый по значимости чиновник в руководстве КНР. Отмечается, что Ван передал лидеру КНДР "приветствие" от Си Цзиньпина.

Ким Чен Ын прибыл в Дандун по новому мосту через реку Ялуцзян, соединяющему КНДР и Китай. Открытие этого моста ранее в этом месяце стало очередным свидетельством потепления отношений между Пекином и Пхеньяном.

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Китай остается для Пхеньяна главным экономическим и дипломатическим партнером; на долю КНР приходится основная часть официального товарооборота КНДР.

И хотя многие аналитики считают, что углубление военного сотрудничества Северной Кореи с Россией могут сделать Пхеньян менее зависимым от Пекина, однако поездка Ким Чен Ына указывает на возобновление усилий Китая и Северной Кореи по укреплению экономических связей.

На кадрах визита, которые транслировали китайские госСМИ, видно, как Ким Чен Ын идет по мосту в сторону Северной Кореи, а вдоль его пути стоят люди, размахивающие флагами.

Кроме того, Ким Чен Ын посетил в Даньдуне мемориал, посвященный Корейской войне, а также автомобильный завод.

Последний известный визит Ким Чен Ына в Китай состоялся в сентябре 2025 года: он прибыл в Пекин для участия в праздновании 80-й годовщины Дня Победы, в рамках которого провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. В июне того же года Си Цзиньпин совершил государственный визит в КНДР.

Ким Чен Ын - новости

Ранее УНИАН рассказывал, что в сети "похоронили" лидера КНДР. Так, издание The Sun сообщило, что северокорейский диктатор впал в кому после кровоизлияния в мозг, а впоследствии скончался.

Позже Национальная разведывательная служба Южной Кореи опровергла сообщения о смерти Ким Чен Ына. В то же время разведчики отмечают, что из-за значительного избыточного веса он относится к группе высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний.

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