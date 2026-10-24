Конгресс США пошел в контрнаступление против Трампа и его политики уступок России, – СМИ

Конгрессмены обеих партий требуют от Трампа и его подчинённых официальных объяснений, параллельно готовя законодательные запреты на уступки агрессору.

В Конгрессе США усиливается двухпартийная критика президента Дональда Трампа из-за его политики односторонних уступок России. Республиканцы и демократы выступили против ослабления ограничений на поставки российского дизельного топлива и требуют гарантировать Украине бесперебойный доступ к американским спутниковым системам связи. Об этом пишет "Радио Свобода".

Главным поводом для недовольства стало решение Министерства финансов США от 9 октября, разрешившее операции с российским дизельным топливом, в частности его импорт в Соединенные Штаты. Конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик вместе с коллегами Доном Бейконом и Мари Глюзенкамп-Перес представил законопроект, который отменяет это решение и запрещает аналогичные исключения в будущем. Документ также предлагает законодательно обязать разведывательные ведомства поддерживать оборону Украины и сообщать профильным комитетам Конгресса о любом прекращении помощи в течение 24 часов.

"Конгресс должен сдерживать возмутительное умиротворение Путина со стороны президента", – заявил Бейкон.

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Параллельно американские законодатели обеспокоены ограничениями доступа Украины к спутниковым системам Starlink и Starshield. Восемь представителей обеих партий обратились к министру обороны США Питу Хэгсету с призывом расширить контракт Пентагона на использование Starshield и обеспечить стабильную работу систем на территории, необходимой для украинских военных операций.

"Любое ухудшение качества обслуживания, в частности снижение скорости соединения, ограничение географического покрытия или перебои в доступе, подрывает военную эффективность Украины и дает российским силам оперативное преимущество, которое затянет конфликт и подвергнет опасности больше гражданских лиц", – говорится в обращении законодателей.

Отдельно демократы требуют объяснений непосредственно от главы SpaceX Илона Маска относительно того, кто именно принял решение об ограничении связи и обсуждался ли этот вопрос с Трампом или представителями России. Сенатор Ричард Блументаль начал собственное расследование и потребовал письменных ответов от Маска до 5 ноября.

Сенатор-республиканец Том Тиллис также потребовал привлечения к ответственности за решения, которые могут ослабить Украину. "Тот, кто делает Путину подарок в виде более уязвимой Украины, должен по крайней мере иметь мужество назвать своё имя", – написал он в соцсети X.

Трамп и Россия

Как писал УНИАН, администрация президента США Дональда Трампа может рассмотреть дальнейшее ослабление санкций против России, в частности в отношении отрасли производства удобрений, что вызывает беспокойство в Киеве. Украинские чиновники опасаются, что экономические уступки Москве будут делаться без прекращения войны, позволяя России получать дополнительные доходы без изменения своей политики.

Также мы сообщали, что Дональд Трамп ошибочно пытается склонить Владимира Путина к миру с помощью экономических уступок, хотя российский лидер готов нести значительные потери ради подчинения Украины. По мнению аналитиков, предложения об ослаблении санкций, деловом сотрудничестве и других экономических выгодах лишь укрепляют убеждение Кремля в том, что время работает на Россию.

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