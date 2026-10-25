'Некомпетентность и глупость': Обама разнес Трампа и сравнил его с Хусейном

Еще никогда Обама не высказывал столь резкой критики в адрес действующего президента США.

Экс-президент США Барак Обама резко раскритиковал Дональда Трампа, назвав его действия "некомпетентностью, которой еще не видели в современную эпоху". Слова Обамы передает The New York Times.

Издание отмечает, что Обама появился в Кливленде, штат Огайо, где в последние годы побеждали именно республиканцы. Однако последние действия администрации Трампа указывают на то, что этот штат может сменить партию.

Обама назвал действия Трампа "глупостью" и охарактеризовал второй срок американского президента как "два года хаоса, жестокости и коррупции". Обама также сказал, что администрация Трампа – это "несерьезные люди", которые втянули США в экономически болезненную войну в Иране, "о которой никто не просил".

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Кроме того, Обама заявил, что у США еще никогда не было такого президента, который "так безумно преуспевал в откровенном мошенничестве":

"Ему стоило бы работать на HGTV (американский канал с реалити-шоу о дизайне интерьера, – УНИАН). Он превратил Белый дом в подобие Саддама Хусейна, открывшего фабрику чизкейков. Везде только золото".

Издание отмечает, что ранее Обама не делал таких резких заявлений в адрес Трампа, хотя политики и постоянно критикуют друг друга. В частности, действующий президент США постоянно упоминает фейковые новости о том, что Обама якобы не родился в США, и обвиняет своего предшественника в якобы благосклонности к Ирану.

Выборы в США: что известно

Ранее издание Foreign Policy отмечало, что в случае победы демократов на промежуточных выборах министру обороны США Питу Хегсету может грозить отставка, поскольку его обвиняют в нарушении двух основных законов: Резолюции о военных полномочиях и Закона о военных преступлениях.

В то же время The New York Times ранее сообщала о попытках России повлиять на выборы в США. Для этого Москва планирует использовать фейки и современные технологии.

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