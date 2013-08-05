Яценюк надеется, что Янукович покажет миру - справедливость есть

Председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк надеется, что Президент Украины Виктор Янукович примет ответственное политическое решение и освободит экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал на брифинге перед ЦКБ “Укрзализныця” в Харькове.

Он отметил, что решением Европейского суда по правам человека признано, что Тимошенко была заключена незаконно. По мнению Яценюка, после вынесения решения ЕСПЧ у Януковича “есть юридическая и политическая возможность выполнить одно из ключевых требований, необходимое для того, чтобы Украина стала на деле европейским государством”.

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“Чтобы подписать соглашение с Европейским Союзом на саммите 22 ноября, Виктор Янукович имеет возможность сделать первый шаг к освобождению Тимошенко и предоставить ей возможность получить медицинскую помощь за пределами Украины. Я надеюсь на то, что такое ответственное политическое решение будет принято”, - сказал Яценюк.

Он отметил, что такое решение власти “покажет всему миру, что справедливость существует, что за нее нужно бороться”, и даст возможность Тимошенко принимать участие в политической жизни Украины.