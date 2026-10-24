'Лазейка была закрыта': Маск признался, что ограничил использование Starlink в Украине

По его словам, Starlink сыграл решающую роль в предотвращении захвата Украины Россией в первые дни войны.

Бизнесмен Илон Маск признал, что ограничил использование Starlink для ВСУ, подчеркнув, что украинский фронт рухнет "немедленно", если он отключит свои терминалы.

"Использование Starlink - гражданского коммерческого сервиса - для нанесения ударов ударными беспилотниками с целью убийства людей никогда не разрешалось и не должно разрешаться. Starshield - другая система, контролируемая правительством США. Решать, как её использовать, - их дело", - написал он в соцсети X.

Он утверждает, что украинские военные якобы нарушили условия использования Starlink, "применив его для нанесения ударов ударными беспилотниками с целью убийства людей".

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"Эта лазейка была закрыта на прошлой неделе. Starlink по-прежнему имеет критическое значение для обороны Украины, поскольку это единственная система, которую невозможно заглушить или уничтожить, по крайней мере пока. Если Starlink отключат, украинский фронт рухнет немедленно. Это не угроза, а просто констатация факта", - отметил бизнесмен.

По его словам, Starlink также сыграл решающую роль в предотвращении захвата Украины Россией в первые дни войны, когда все остальные средства связи были уничтожены или подавлены Россией.

Starlink в Украине

Ранее сообщалось, что системы мониторинга Министерства обороны Украины зафиксировали восстановление скорости работы спутниковых систем Starlink и Starshield при движении со скоростью свыше 400 км/ч.

Министр обороны Украины Евгений Хмара заявил, что восстановление работы спутниковой связи стало результатом прямых переговоров и настойчивой позиции президента Украины.

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