Председателя донецкой Батькивщины приговорили к 3 годам заключения

Данный факт корреспонденту УНИАН подтвердили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

В прокуратуре также отметили, что Артемовский суд вынес приговор за незаконную добычу полезных ископаемых, а данное уголовное дело по факту незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения было возбуждено 7 июля 2011 года. Так, чиновникам субъекта хозяйствования и бывшему председателю одного из поселковых советов Артемовского района инкриминировали ряд преступлений по статьям ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, 254, ч.2 ст. 239-1, ч.2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

30 марта 2012 года досудебное следствие по делу было завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.

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На данный момент, Артемовским межрайонным судом вынесен приговор четырем должностным лицам субъекта хозяйствования и бывшему председателю поселкового совета. Должностным лицам назначено наказание в виде 8, 3 и 2 лет лишения свободы, в председателю - в виде 3 лет реального лишения свободы.

Согласно сообщению прокуратуры, судом было установлено, что должностные лица субъекта хозяйствования действовали в составе организованной преступной группы, ими причинен ущерб в сумме свыше 2 млн грн.

Государственным обвинителем полностью была доказана вина указанных лиц, с чем суд и согласился.

Судом, для обеспечения исполнения приговора, во время его оглашения, мера пресечения трем подсудимым, в том числе и бывшему председателю поселкового совета была изменена на содержание под стражей.

В свою очередь, пресс-секретарь Донецкой облорганизации ВО «Батькивщина» Мария Бритченко рассказала корреспонденту УНИАН, что Матейченко с 2002 по 2010 годы занимал должность председателя поселка Покровское. В 2004 году он вынес на рассмотрение местных депутатов проект решения по отводу земель под разработку карьера по добыче гипса, который, якобы, не прошел всех необходимых государственных экспертиз.

По ее словам, «уголовное дело было возбуждено 9 лет назад, но возобновили его, когда он стал кандидатом от оппозиции по избирательному округу №46 (г. Артемовск и Артемовский район и г. Красный Лиман) на Парламентских выборах в октябре 2012 года, главным его соперником по округу был Сергей Клюев».

«Матейченко находился постоянно на всех заседаниях суда, даже из-за этого не смог присутствовать на протестных акциях оппозиции в мае», - сказала Бритченко, отметив, что сегодня, «не выдержав апелляционные сроки, его забрали из зала суда в Артемовский следственный изолятор».

Как сообщал УНИАН, сайт Донецкой облорганизации партии “Батькивщина” 5 августа сообщил, что Артемовский городской районный суд Донецкой области признал председателя Донецкой областной партийной организации «Батькивщины» Константина Матейченко виновным в злоупотреблении полномочиями служебным лицом (ст. 364 ч. 2 Уголовного кодекса).

Адвокат Матейченко Евгений Исаев заявил: «Это был не судебный процесс, а откровенная анархия, понимаете! Просто политическая расправа над человеком!”. Он также отметил, что не смог попасть на заседание, а также не имеет копии приговора.

Первый заместитель председателя Донецкой облорганизации «Батькивщины» Денис Токарь заявил: "Сегодняшний приговор является политически мотивированным, а 5 августа становится для украинской оппозиции «черным днем».