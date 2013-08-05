В НБУ объясняют, что переводы из-за рубежа переводить в гривню не нужно

Ограничения наличных расчетов не коснутся валютных переводов в пользу украинских получателей из-за рубежа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила заместитель главы Национального банка Украины Вера Рычаковская на брифинге в НБУ.

«Что касается ограничений переводов из-за рубежа, то мы рассматривали вопрос ограничения расчетов наличностью только в пределах Украины. Относительно валютных переводов и операций с валютой действуют те же правила и положения, которые действовали до сегодняшнего дня, и мы никаких изменений не планировали», - сказала Рычаковская.

По ее словам, получатель перевода из-за рубежа сможет получить свой перевод в иностранной валюте, и требований по обмену средств на гривню нет.

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Как сообщал УНИАН, Минюст зарегистрировал постановление Нацбанка об ограничении наличных расчетов, постановление вступает в силу с 1 сентября текущего года. Данным постановлением Нацбанк ограничил расчеты для предприятий (предпринимателей) в течение дня до 10 тыс. грн, а также для физических лиц при расчетах с предприятиями (предпринимателями) и между собой по договорам купли-продажи, подлежащим нотариальному удостоверению, до 150 тыс. грн. Для проведения расчетов физическими лицами свыше установленного ограничения постановление предусматривает использование таких инструментов, как перечисление средств между текущими счетами, внесение и перечисление средств на текущие счета, использование депозита нотариуса.