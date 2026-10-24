РФ научилась противостоять дронам Hornet, устроившим 'логистический локдаун', – военный

У украинских военных наблюдался некий нездоровый ажиотаж вокруг этих дронов, но теперь они вновь берутся за другие беспилотники.

Россиянам удалось в определенной степени найти способы противодействия ударным дронам Hornet, на которых в основном держалась украинская операция "Логистический локдаун", начатая весной. Об этом в своём Telegram-канале сообщил старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс".

По его словам, среди украинских военных наконец утих "неадекватный ажиотаж и мания" вокруг дронов Hornet, которые были на пике популярности в вооруженных силах в течение лета. Среди причин офицер называет, в частности, тот факт, что россияне постепенно учатся противодействовать именно этому типу дронов.

"В войне, где все тренды меняются каждые несколько месяцев, не стоит зацикливаться на одной "вундервафле". Ведь на каждое действие противоположная сторона вынуждена находить противодействие и адаптироваться к сложным условиям", – пишет военный.

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Офицер отмечает, что снижение ажиотажа вокруг "Хорнетов", равно как и проблемы со Starlink, открыло путь для освоения большого количества других перспективных средств "и в целом заставляет командиров больше думать".

Операция "Логистический локдаун"

Как писал УНИАН, в мае тогдашний министр обороны Михаил Федоров сообщил о запуске программы "Логистический локдаун", направленной на расширение масштабов ударов на среднее расстояние по прифронтовой инфраструктуре РФ с целью ограничения её наступательных возможностей. Целями ударов стали, в частности, российские грузовики, обеспечивающие поставки как в оккупированный Крым, так и непосредственно российским войскам на передовой.

Основным ударным средством для реализации этой программы стали ударные дроны Hornet от американской компании Perennial Autonomy, основанной бывшим директором Google Эриком Шмидтом. Дроны имеют дальность полета 150–190 км, взлетную массу около 15 кг, размах крыльев – 2,2 м, длину – 1,4 м, полезную нагрузку (боевую часть) – до 4,5–5 кг. Крейсерская скорость – 100–120 км/ч.

Главная особенность "Хорнета" – система искусственного интеллекта с оптическим распознаванием и автономным захватом цели, а также визуальной навигацией, устойчивая к РЭБ и подавлению GPS, что позволяет эффективно работать даже при отсутствии постоянной связи с оператором.

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