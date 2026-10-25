Лубинец детально рассказал, как будет проходить гуманитарная миссия в Олешках

Он заверил, что помощь должна быть доставлена непосредственно в город.

После разминирования дороги к оккупированным Олешковым туда должны доставить еду, воду, лекарства и оборудование для местной больницы. Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире "Эспрессо".

После этого жителям предоставят возможность выехать по собственному выбору - в Украину или Россию, а соблюдение договоренностей будет контролироваться по новому механизму с участием США.

По словам Лубинеца, договоренности предусматривают несколько последовательных этапов. Сначала должен начаться режим тишины, который позволит разминировать дорогу в Олешки. После этого в город смогут доставить гуманитарную помощь и необходимое оборудование для больницы.

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"Мы будем информировать, я лично буду информировать постепенно о каждом этапе выполнения этих договоренностей. Действительно, у нас начинается режим тишины с 27 октября с трех часов ночи фактически по киевскому времени. Это нам нужно для того, чтобы действительно происходили процессы разминирования дороги к Олешкам", - пояснил омбудсман.

Он заверил, что помощь должна быть доставлена непосредственно в город. Помимо продуктов, воды и медикаментов, предусмотрена поставка дополнительного оборудования для местной больницы.

Важно, что следующим этапом станет организация выезда людей.

"После этого будет предоставлена возможность свободного выезда из Олешек. Причем будет предоставлена возможность выбора для всех - кто хочет в Украину, кто хочет в Россию", - сказал омбудсман.

Лубинец утверждает, что предусмотрен дополнительный механизм контроля:

"Именно поэтому вы увидите, что мы проработали и запустим новый метод контроля за выполнением договоренностей. Я не могу сказать, что это будет, вы все увидите. Но, в частности, это будет отдельно контролироваться Соединенными Штатами, физически контролироваться".

Он рассказал, что намерен лично сообщать о ходе каждого этапа реализации договоренностей.

Эвакуация из Олешек

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что для проведения гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках Херсонской области Украина вводит режим прекращения огня в определенном районе с 03:00 27 октября по киевскому времени.

Там заверили, что Силы обороны Украины обеспечат выполнение решений Верховного Главнокомандующего для реализации гуманитарной миссии в Олешках.

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