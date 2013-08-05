Янукович поручил Азарову согласовать утилизационный сбор с правилами ВТО

Президент Украины Виктор Янукович подписал поручение относительно совершенствования законодательного регулирования вопросов, связанных с утилизацией транспортных средств, уплатой экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств, и обеспечения экономических интересов владельцев автомобилей.

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Согласно документу, премьер-министр Николай Азаров должен обеспечить подготовку и внесение в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады законопроектов о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты. В них правительство должно предусмотреть защиту прав и экономических интересов владельцев, которые передают на утилизацию транспортные средства, в частности, в части возмещения их стоимости.

По теме: Янукович подписал закон об утилизации старых авто

Президент акцентирует внимание на устранении чрезмерных требований к субъектам ведения хозяйства, которые намерены осуществлять деятельность по разборке утилизируемых транспортных средств. Речь идет о требованиях относительно наличия в специализированных пунктах системы экологического менеджмента, сертифицированной по стандартам Международной организации по стандартизации (180) серии 1400 или по аналогичному национальному стандарту.

Кроме того, премьеру поручено определить механизм четкого государственного контроля и надзора в сфере хозяйственной деятельности по утилизации транспортных средств в соответствии с требованиями Закона «Об основных принципах государственного надзора (контролю) в сфере хозяйственной деятельности».

Также должен быть определен порядок использования средств, поступивших от уплаты экологического налога за утилизацию.

Согласно документу, правительство должно устранить положения, которые не согласовываются с международными обязательствами Украины, взятыми в процессе вступления во Всемирную торговую организацию. В частности, речь идет о положении относительно особенностей деятельности субъектов ведения хозяйства, которые производят (изготовляют) транспортные средства и берут на себя обязательство обеспечить утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств в порядке и на условиях, определенных законом об утилизации снятых с эксплуатации транспортных средств, а также положений, по которым такие субъекты не являются плательщиками экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств.