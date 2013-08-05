Молдова не нашла в сладостях Roshen "ничего вредного"

«Эти конфеты были протестированы… Потребители должны знать, что нет никаких проблем. Не было найдено ничего вредного и не соответствующего требованиям», - цитирует Бумакова местное издание publika.md.

Как сообщал УНИАН, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил о введении запрета на поставки в Россию продукции украинской корпорации Roshen.

30 июля Роспотребнадзор заявил о выявлении в кондитерской продукции украинской корпорации Roshen бензапирена, обладающего канцерогенными свойствами.

31 июля Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете на поставки на территорию РФ продукции четырех фабрик Roshen.

Вслед за Россией Молдова и Казахстан заявили о намерении проверить продукцию Roshen.

2 августа Беларусь сообщила о начале проверок продукции Roshen, в результате чего вечером того же дня ввоз кондитерских изделий компании на территорию страны был запрещен.

2 августа к проверке качества Roshen приступил и Таджикистан, однако вскоре страна сообщила, что никаких нарушений по качеству и безопасности изделий кондитерской фабрики Roshen не выявлено.

5 августа Казахстан заявил о том, что канцерогенов в продукции Roshen выявлено не было.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).

Roshen является дочерним предприятием «Украинского промышленно-инвестиционного концерна» («Укрпроминвест», Киев).