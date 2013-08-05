Евродепутат Брок шокирован поведением коллег, посетивших Тимошенко

Об этом говорится в официальном пресс-релизе, который сегодня распространил офис Брока, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

"Сегодня истекает уже два года с того момента, как Юлия Тимошенко была незаконно арестована, что три месяца тому назад констатировал Европейский суд по правам человека. Позже ее приговорили к семи годам заключения в результате крайне противоречивого судебного процесса", - напоминается в пресс-релизе.

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По словам Брока, "это – очевидный пример выборочного правосудия, подобное неприемлемо».

"Через два года после ее ареста наступило время решить эту проблему выборочного правосудия и освободить Тимошенко из тюрьмы", - отметил он.

Кроме того, Брок прокомментировал недавний визит депутата Европарламента Зиты Гурмай к Тимошенко.

«Я шокирован поведением делегации социалистов и венгерского депутата Европарламента Зиты Гурмай, которая лицемерно втерлась в доверие Тимошенко и дала неподобающую и непрофессиональную оценку состоянию ее здоровья. Я также поражен тем, что эта депутат-социалист принимает существование выборочного правосудия. Скорее всего, это связано с коммунистической традицией ее партии», - отметил он.