Люди случайно остановили новый ледниковый период, уже набиравший обороты, – ученые

Примерно 2000 лет назад начался новый цикл глобального похолодания, но он прервался в XX веке.

Наша планета сейчас должна была бы постепенно погружаться в новый ледниковый период, однако глобальное потепление, вызванное человеком, коренным образом нарушило эту тенденцию. К таким выводам пришли авторы нового исследования, о котором сообщает издание Ars Technica.

Исследователи изучили ледниковую шапку Барнса на острове Баффинова Земля в Канаде. Она является последним фрагментом Лаврентийского ледникового щита, который в период максимального распространения покрывал большую часть Канады слоем льда толщиной около трёх километров.

По результатам исследования было установлено, что примерно 3600 лет назад этот ледниковый щит достиг минимальных размеров, после чего постепенно начал восстанавливаться. Ведущий автор работы, геолог Колумбийского университета Николас Янг, объясняет, что установить хронологию этого процесса удалось благодаря растениям, оставшимся под льдом, и анализу горных пород.

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В отличие от многих других ледников, ледяная шапка Барнса примерзла к коренной породе. Это позволило сохранить остатки растительности, которую лед накрыл во время своего продвижения. Радиоуглеродное датирование таких образцов из соседних ледниковых шапок свидетельствует о том, что их расширение началось около двух тысяч лет назад.

"Все это означает, что все эти ледниковые шапки там начали продвигаться или вновь разрастаться лишь примерно 2000 лет назад", – цитирует Янга издание.

По словам ученых, тогда снижение количества солнечной энергии, поступавшей в высокие северные широты, перевесило согревающее влияние небольшого роста концентрации углекислого газа в атмосфере. В результате ледники начали расширяться, хотя до наступления полноценного ледникового периода оставалось ещё несколько десятков тысяч лет.

Ситуация изменилась после начала промышленной революции. Выбросы парниковых газов резко ускорили потепление, и примерно с 1960 года ледниковая шапка Барнса вновь начала отступать на север. С тех пор её край отступил на 200–800 метров.

Сейчас вся поверхность ледника тает летом, а новый лёд практически не образуется. По прогнозам исследователей, ледник Барнса может исчезнуть в течение нескольких следующих столетий.

По мнению Янга, человечество не столько спаслось от неизбежного ледникового периода, сколько нарушило естественный климатический цикл, длившейся миллионы лет.

"У нас есть доказательства того, что люди, а точнее парниковые газы, фактически прервали один из самых стабильных циклов на Земле", – заключает ученый.

Новости науки

Как писал УНИАН, спустя 40 лет после аварии на ЧАЭС ученые обнаружили, что часть радиоактивных микрочастиц сохранила свою первоначальную кристаллическую структуру значительно лучше, чем ожидалось. Некоторые обломки ядерного топлива остаются химически стабильными и могут дольше удерживать радиоактивные вещества внутри.

Также мы рассказывали, что таяние ледников около 2,4 млрд лет назад принесло в океаны фосфор и серу, запустив процессы, которые способствовали накоплению кислорода в атмосфере Земли. Это стало ключевым фактором Великого кислородного события, когда благодаря активности микроорганизмов и захоронению органического вещества содержание кислорода начало существенно расти.

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