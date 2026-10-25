Подземные операции ВСУ разрушают тактику России на одном из ключевых направлений, – ISW

Украинские защитники также провели серию контратак на нескольких направлениях, отмечают эксперты.

Операции Сил обороны с использованием БПЛА и подземных туннелей лишают РФ возможности применять тактику инфильтрации в Купянск с севера. Об этом пишут аналитики из Института изучения войны, ссылаясь на заявление пресс-секретаря Группировки объединенных сил Виктора Трегубова.

Эксперты отмечают, что войска РФ продвигаются через Голубовку, расположенную к северу от Купянска. При этом оккупанты не размещают в Голубовке войска на постоянной основе. Также россиянам нечасто удается войти в Радьковку. Они делают это только при плохих погодных условиях, что свидетельствует об успешной работе украинских операторов БПЛА.

В то же время украинские защитники взяли под контроль участок подземного трубопровода, простирающийся от Радьковки до точки к северо-востоку от Голубовки. Именно в этом районе трубопровод проходит под рекой Оскол. Это мешает РФ добраться до северной части Купянска. Сочетание этой тактики с удержанием превосходства в воздухе не позволяет РФ проводить операции по проникновению в Купянск.

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Комментируя другие участки фронта, эксперты отметили, что РФ пыталась продвинуться в районе Новопавловки и Александровки, однако ей не удалось достичь результата. Также в этом районе контратаковали и Силы обороны. О результатах этих атак аналитики не сообщают.

Кроме того, эксперты отмечают контрудары Сил обороны на Ореховском направлении, которые сорвали планы РФ по наступлению.

Ситуация на фронте: другие важные новости

Ранее издание The Atlantic отмечало, что бои под землей стали фактически новым этапом в российско-украинской войне на фоне того, что ни одна из сторон не способна преодолеть "зону смерти" на поверхности земли. Как рассказал журналистам один из бойцов, россияне первыми поняли это, однако сейчас Силы обороны догоняют оккупантов. Все это знаменует более масштабный сдвиг в ходе войны, пишут журналисты.

Между тем Сергей Грабский, полковник Вооруженных сил Украины в отставке, отмечал, что Украина может потерять Доброполье и Константиновку в Донецкой области, если не усилит эти направления. По словам эксперта, у РФ есть шансы на прорыв в этих районах благодаря значительному превосходству в личном составе.

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