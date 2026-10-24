У Зеленского ответили на обвинения Маска из-за Starlink

По словам советника президента, ВСУ физически не могут использовать коммерческую сеть Starlink для нанесения ударов с помощью дипстрайков и мидлстрайков.

Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов ответил на обвинения бизнесмена Илона Маска в нарушении условий использования Starlink для нанесения ударов с помощью дронов.

"Очень странно, что Илон Маск не знает об ограничениях работы Starlink в Украине. Начиная с зимы 2026 года все терминалы Starlink над территорией Украины (включая оккупированные территории) имеют ограничение скорости перемещения 70-90 км/ч. А над территорией России Starlink не работает", - написал он.

По его словам, таким образом, ВСУ физически не могут использовать коммерческий Starlink для нанесения ударов с помощью дипстрайков и мидлстрайков.

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Украинский волонтер Сергей Стерненко также опроверг утверждения Маска.

"Илон Маск утверждает, что Украина якобы нарушала правила использования Starlink и применяла эту систему на боевых беспилотниках. Как человек, который был в курсе событий в Минобороны, могу точно сказать, что это неправда", - отметил он.

Стерненко напомнил, что в феврале этого года были введены "белые" списки: стационарные терминалы могли регистрировать на себя как военные, так и гражданские лица.

"Но для того, чтобы любой спутниковый терминал мог работать во время движения, необходимо было внести его в специальный список и подключить к военной системе Starshield. В противном случае какие-либо терминалы спутниковой связи в Украине не работали. То есть использовать именно гражданский Starlink для выполнения миссий на беспилотниках было технически невозможно. Все миссии беспилотников, требующие спутниковой связи, могли осуществляться только с использованием Starshield", - добавил общественный деятель.

Обвинения Маска

Ранее Маск заявил, что Украина якобы нарушила условия использования Starlink для ударов дронами. По словам основателя SpaceX, использование гражданской системы Starlink для атак дронами с целью убийства людей никогда не было разрешено. Он утверждает, что Украина использовала Starlink для таких ударов, а соответствующую возможность ограничили на прошлой неделе.

Маск также заявил, что Starshield - отдельная система, контролируемая правительством США, и решение о её использовании принимают американские власти.

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