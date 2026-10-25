Российского флота впервые за более чем десятилетие не было два месяца в Средиземном море

Причин такого отсутствия много: от потери доступа к ключевой базе в Средиземном море до необходимости защищать суда теневого флота в других регионах.

Впервые за более чем десятилетие в течение двух месяцев этого года в Средиземном море не было ни одного корабля военно-морского флота России. Об этом сообщило издание Breaking Defense со ссылкой на представителя НАТО.

По словам чиновника, с начала июля до начала сентября в Средиземном море не было российского военно-морского присутствия.

Источник издания утверждает, что в последний раз полное отсутствие кораблей ВМФ России в регионе наблюдалось в 2016 году. По другим оценкам, такая ситуация произошла впервые с 2013 года.

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Представитель НАТО и двое аналитиков рассказали, что причин такого отсутствия много: от потери доступа к ключевой базе в Средиземноморье до необходимости защищать суда теневого флота в других регионах.

При этом российский флот в настоящее время не располагает достаточно мощной группировкой танкеров и вспомогательных судов, необходимой для длительного обеспечения значительного количества развернутых сил. Чиновник НАТО рассказал:

"Например, российский флот постоянно размещает фрегаты в Ла-Манше. Для их обеспечения он полагается на ремонтное судно типа "Амур", предназначенное для доставки запчастей или ремонта кораблей, а не для пополнения запасов. Поэтому им приходится передавать грузы борт к борту, что действительно опасно".

Профессор международной безопасности Ланкастерского университета Базиль Жермон согласился с тем, что ограниченные силы надводных боевых кораблей России всё чаще переориентируются на защиту стратегически важных торговых судов. В то же время он предостерег от вывода, что Россия полностью откажется от критически важных морских путей в Средиземном море.

Проблемы российского флота

Ранее сообщалось, что Россия потратила около миллиарда долларов и девять лет на попытки отремонтировать единственный авианосец "Адмирал Кузнецов". Однако многочисленные аварии, пожары, коррупционные скандалы и проблемы с запчастями поставили крест на его возвращении в строй. Сейчас корабль стоит в Мурманске, а его будущее связывают с утилизацией.

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