Ход Маска в отношении Украины подталкивает союзников США к развертыванию своих спутников, - WSJ

Проблема для клиентов Starlink заключается в том, что в ближайшей перспективе вряд ли появится конкурентоспособная альтернатива.

Решение бизнесмена Илона Маска внезапно ввести ограничения на использование Украиной системы Starlink побуждает союзников США активизировать работу над созданием собственных альтернатив. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Европейцы выражают обеспокоенность по поводу зависимости от системы со встроенным "аварийным выключателем", который дает Маску право отключать жизненно важную сеть без предварительных консультаций.

"Чем больше вы занимаетесь политикой с помощью своих продуктов, тем больший ущерб наносите своему бренду", - написал Маску министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Варшава участвует в финансировании использования Starlink Украиной.

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Отмечается, что проблема для клиентов Starlink заключается в том, что в ближайшей перспективе вряд ли появится конкурентоспособная альтернатива.

"Единственной европейской компанией, способной управлять спутниками на низкой околоземной орбите, где доминирует SpaceX, является OneWeb, дочерняя компания французского концерна Eutelsat. В настоящее время OneWeb управляет примерно 650 спутниками и планирует увеличить их число до примерно 1 300 к 2030 году. У Starlink на орбите уже находится более 11 000 спутников", - пишет издание.

Важно, что более старая технология OneWeb также хуже подходит для использования на линии фронта на Украине из-за громоздких, тяжёлых и энергоёмких терминалов. Переход со Starlink или его военной версии Starshield на OneWeb потребовал бы замены тысяч терминалов, поскольку SpaceX использует собственную технологию.

При этом канадская компания спутниковой связи Telesat также представила сеть на низкой околоземной орбите под названием Lightspeed, позиционируя её как обеспечивающую большую суверенность. Она планирует запустить первый из 288 спутников в декабре и ввести сеть в эксплуатацию к началу 2028 года.

Европейский союз заключил контракт с Eutelsat и двумя другими компаниями на создание суверенной спутниковой сети из 348 спутников, известной как IRIS², стоимостью около 17,5 млрд долларов. Запуск первых спутников запланирован на 2029 год.

Интересно, что финансирование со стороны Европы и Канады остается незначительным по сравнению с рыночной капитализацией SpaceX, оцениваемой примерно в 2 триллиона долларов.

Альтернатива Starlink

Ранее Украина и Финляндия объявили, что в рамках пакета помощи на сумму 300 млн евро Киев присоединится к планируемой сети спутниковой связи, управляемой финским спутниковым оператором Iceye и сетевой компанией Nokia. Однако запуск первых спутников запланирован только на 2028 год.

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