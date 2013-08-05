Король Марокко спохватился, что случайно амнистировал серийного педофила

Об этом сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

В прошлый вторник, 30 июля, Мохаммед VI помиловал 48 испанских граждан, находившихся в марокканских тюрьмах. В списке на освобождение, где фигурировали в основном наркоторговцы, по неясной причине оказался 65-летний педофил Даниэль Гальван, два года назад приговоренный к 30 годам тюрьмы за совершение действий сексуального характера в отношении 11 детей 2-14 лет.

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По сообщениям СМИ, Гальван сразу после выхода из тюрьмы поспешил покинуть Марокко, где известие о его помиловании вызвало протесты. Так, в пятницу в столкновениях с полицией в столице страны Рабате были ранены около 10 человек.

В воскресенье марокканское информагентство MAP распространило заявление королевского двора, в котором сообщается об отмене помилования Гальвана. В заявлении также отмечается, что министерство юстиции Марокко обсудит с испанскими властями дальнейшие совместные действия, поскольку Гальван, предположительно, покинул страну. Сообщение об отмене помилования преступника появилось незадолго до начала очередной акции протеста.

Ранее король Марокко пообещал провести расследование обстоятельств случившегося. Пока непонятно, кто мог включить имя педофила в список на помилование: свое авторство в его составлении отрицают и министерство иностранных дел Испании, и министерство юстиции Марокко.

Марокканская организация "Адвокаты без границ" потребовала объявить ошибочно оказавшегося на свободе педофила в международный розыск и вернуть в тюрьму, где ему осталось отсидеть 28 лет.