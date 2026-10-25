Основные последствия из-за действий американского президента несут на себе гражданские украинцы, которых Путин стремится лишить всех благ цивилизации.

От справедливого и стабильного мира Украину отделяют не только имперские амбиции Кремля, но и события на международной арене. Об этом пишет El Pais, комментируя действия властей США.

Издание отметило ряд шагов Белого дома в отношении Украины – ограничение обмена разведданными, работу Starlink и дизельное соглашение с Россией. Президент Владимир Зеленский не скрывает, что чувствует себя преданным американским лидером Дональдом Трампом. Но параллельно с этим он старается сохранять самообладание. Однако основную тяжесть от этих действий США несут на себе гражданские украинцы.

"Жизнь в крупных городах страны, таких как Киев и Харьков, осложняется постоянными атаками россиян, с которыми местные средства противовоздушной обороны не справляются. Сокращение базовых услуг стало привычным явлением, и ничто не указывает на улучшение условий. Главная цель Москвы сейчас – отключить воду, электроэнергию и газ перед приближением зимы. Попытка ограничить удары по энергетической инфраструктуре была не более чем миражом, в который мало кто верил", – отметило издание.

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О ситуации на фронте

Журналисты El Pais посетили командный пункт Сил обороны в районе Краматорска и отметили, что линия фронта в этом районе почти не меняется, а продвижение фактически застряло. Заместитель командира батальона Роман сказал, что сейчас погода мешает украинским операторам БПЛА уничтожать оккупантов. И это позволяет россиянам продвигаться по суше. Из-за чего россияне, хоть и медленно, но движутся вперед.

Роман рассказал, что тысячи российских захватчиков по-прежнему пытаются продвинуться и захватить Краматорск – крупнейший подконтрольный Украине город на Донбассе. По мнению Романа, Путин не откажется от него. И это настораживает украинских военных, которые считают, что Краматорск, как ранее Бахмут и другие города, может пасть.

Российско-украинская война: важные новости

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что война в Украине продолжается из-за вопроса Донбасса. Он отметил, что РФ хочет получить контроль над этим регионом, но не может этого сделать силовыми методами. В то время как Украина отказывается передавать Путину эту территорию.

Между тем The Economist раскрыл детали нового мирного плана, который продвигают США. Согласно этому плану, на Донбассе может быть создана демилитаризованная зона. Однако под чьим контролем она будет находиться – издание не сообщает. Также Украина должна будет официально отказаться от вступления в НАТО. Взамен Киев получит членство в ЕС.

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