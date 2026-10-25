Мелания Трамп не исключила свой визит в Украину

Дональд Трамп добавил, что такой визит может состояться.

Первая леди США Мелания Трамп не исключила возможности своего визита в Украину. Об этом пишет Clash Report.

"Посмотрим", - сказала в ответ на вопрос журналистов, собирается ли она посетить Украину.

В свою очередь американский лидер Дональд Трамп добавил, что такой визит может состояться.

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По его словам, США готовы сотрудничать в области экономики и с Россией, и с Украиной.

"Думаю, после окончания этой войны мы будем вести дела и с Украиной, и с Россией", - добавил он.

Трамп сказал, что разговаривал с Илоном Маском о ситуации в Украине, касающейся использования Starlink, но отказался разглашать содержание беседы.

Мелания Трамп и война в Украине

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп продолжает контактировать с командой российского диктатора Владимира Путина в попытке добиться возвращения большего числа украинских детей, которых силой вывезли в РФ.

"Я работаю над этим, и мы находимся в процессе и, надеюсь, добьемся успеха очень скоро", - говорила она.

Первая леди тогда не раскрыла подробностей о переговорах между ее представителями и командой Путина. Однако один из представителей первой леди отметил, что каналы связи продолжаются после того, как Мелания Трамп написала письмо Путину о похищенных украинских детях, которое лично передал ему ее супруг президент США Днальд Трамп в августе 2025 года. С тех пор в Украину были возвращены 15 детей.

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