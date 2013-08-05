МВД проверяет факты надругательства панк-группы из США над флагом Украины

Об этом сообщает РИА "Новости".

Министерство внутренних дел Украины начало проверки по факту надругательства музыкантом Bloodhound Gang над флагами России и Украины.

Бас-гитарист группы Джаред Хасселхофф надругался над российским флагом на концерте в Одессе. Команде было отказано в выступлении на фестивале KUBANA на российском побережье Черного моря, хедлайнером которого она должна была стать, рок-музыканты покинули российскую территорию по предписанию властей.

За несколько дней до выступления в Одессе басист группы на концерте в Киеве надругался и над флагом Украины.

Киевская милиция открыла уголовное производство по факту надругательства над государственным флагом Украины американской панк-группой Bloodhound Gang во время концерта в Киеве, сообщил начальник пресс-службы главного управления министерства внутренних дел Украины в Киеве Игорь Михалко.

"Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалификации части 1 статьи 338 - "Надругательство над государственными символами"и части 1 статьи 296 - "Хулиганство"Уголовного кодекса Украины. Начато уголовное производство", - сказал Михалко. Он добавил, что в ходе расследования будут выясняться все обстоятельства инцидента.

МВД Украины в Одесской области начало проверку по поводу надругательства над российским флагом музыкантом Bloodhound Gang в Одессе, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Владимир Шаблиенко.

"Сейчас проверку проводят следователи. Выясняют, есть ли в этих действиях состав преступления согласно нашему законодательству", - сказал Шаблиенко.