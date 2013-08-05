МВД проверяет факты надругательства панк-группы из США над флагом Украины
Киевская милиция открыла уголовное производство по факту надругательства музыкантом Bloodhound Gang над государственным флагом Украины.
Об этом сообщает РИА "Новости".
Министерство внутренних дел Украины начало проверки по факту надругательства музыкантом Bloodhound Gang над флагами России и Украины.
Бас-гитарист группы Джаред Хасселхофф надругался над российским флагом на концерте в Одессе. Команде было отказано в выступлении на фестивале KUBANA на российском побережье Черного моря, хедлайнером которого она должна была стать, рок-музыканты покинули российскую территорию по предписанию властей.
За несколько дней до выступления в Одессе басист группы на концерте в Киеве надругался и над флагом Украины.
Киевская милиция открыла уголовное производство по факту надругательства над государственным флагом Украины американской панк-группой Bloodhound Gang во время концерта в Киеве, сообщил начальник пресс-службы главного управления министерства внутренних дел Украины в Киеве Игорь Михалко.
"Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалификации части 1 статьи 338 - "Надругательство над государственными символами"и части 1 статьи 296 - "Хулиганство"Уголовного кодекса Украины. Начато уголовное производство", - сказал Михалко. Он добавил, что в ходе расследования будут выясняться все обстоятельства инцидента.
МВД Украины в Одесской области начало проверку по поводу надругательства над российским флагом музыкантом Bloodhound Gang в Одессе, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Владимир Шаблиенко.
"Сейчас проверку проводят следователи. Выясняют, есть ли в этих действиях состав преступления согласно нашему законодательству", - сказал Шаблиенко.