'Детское Евровидение 2026': кто победил и какое место заняла Украина (фото, видео)

За победу в конкурсе боролись представители 16 стран.

Вечером в субботу, 24 октября, состоялся финал международного песенного конкурса "Детское Евровидение 2026".

За победу боролись юные исполнители из 16 стран, в том числе из Украины.

Финал прошел на Мальте, в концертно-выставочном комплексе Malta Fairs & Conventions Centre (MFCC) в поселке Та-Кали.

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"Детское Евровидение 2026": кто представил Украину

Украину на "Детском Евровидении" 2026 года представила 12-летняя исполнительница из Белой Церкви Эрика Колесниченко с песней "НЕ колискова". Она вышла на сцену под номером 11.

"Детское Евровидение 2026": кто победил и какое место заняла Украина

Победу на "Детском Евровидении-2026" одержала представительница Армении, 13-летняя певица Наре Керобян (Naré), с песней "BOO!". Она набрала 202 балла.

Украина заняла девятое место. От национальных жюри других стран украинская исполнительница получила в общей сложности 38 баллов. Ни одна из стран не поставила ей высшую оценку - 12 баллов. Зрители добавили Украине еще 68 баллов, поэтому общий результат составил 106 баллов.

Напомним, традиционно трансляцию в разных форматах обеспечивало "Суспільне Мовлення". Посмотреть шоу можно было на нескольких платформах:

телеканале "Суспільне Культура" и его сайте;

сайте "Євробачення в Україні".

Комментировал финал бессменный ведущий "Евровидения" в Украине Тимур Мирошниченко.

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