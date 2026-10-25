'Детское Евровидение 2026': кто победил и какое место заняла Украина (фото, видео)

Вечером в субботу, 24 октября, состоялся финал международного песенного конкурса "Детское Евровидение 2026".
За победу боролись юные исполнители из 16 стран, в том числе из Украины.
Финал прошел на Мальте, в концертно-выставочном комплексе Malta Fairs & Conventions Centre (MFCC) в поселке Та-Кали.
"Детское Евровидение 2026": кто представил Украину
Украину на "Детском Евровидении" 2026 года представила 12-летняя исполнительница из Белой Церкви Эрика Колесниченко с песней "НЕ колискова". Она вышла на сцену под номером 11.
"Детское Евровидение 2026": кто победил и какое место заняла Украина
Победу на "Детском Евровидении-2026" одержала представительница Армении, 13-летняя певица Наре Керобян (Naré), с песней "BOO!". Она набрала 202 балла.
Украина заняла девятое место. От национальных жюри других стран украинская исполнительница получила в общей сложности 38 баллов. Ни одна из стран не поставила ей высшую оценку - 12 баллов. Зрители добавили Украине еще 68 баллов, поэтому общий результат составил 106 баллов.
Напомним, традиционно трансляцию в разных форматах обеспечивало "Суспільне Мовлення". Посмотреть шоу можно было на нескольких платформах:
- телеканале "Суспільне Культура" и его сайте;
- сайте "Євробачення в Україні".
Комментировал финал бессменный ведущий "Евровидения" в Украине Тимур Мирошниченко.