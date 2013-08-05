Лидера донецкой «Батькивщины» посадили за дело 9-летней давности - адвокат

Артемовский городской районный суд Донецкой области признал председателя Донецкой областной партийной организации «Баткьивщины» Константина Матейченко виновным в злоупотреблении полномочиями служебным лицом (ст. 364 ч. 2 Уголовного кодекса).

Об этом сообщает сайт Донецкой облорганизации партии “Батькивщина”.

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Адвокат Матейченко Евгений Исаев заявил: «Это был не судебный процесс, а откровенная анархия, понимаете! Просто политическая расправа над человеком!”.

По словам адвоката, в настоящее время у него “нет копии приговора, также я должен увидеть Константина Владимировича, которого отвезли в следственный изолятор”.

«Я даже не знаю, потому что не смог попасть в судебный зал, о каком сроке заключения идет речь - прокурор настаивал на трех годах. Безусловно, сегодняшний приговор будем обжаловать в апелляционном порядке», - сказал он.

В сообщении говорится, что с 2002 по 2010 годы Матейченко, “в настоящее время и.о. председателя Донецкой областной партийной организации ВО «Батькивщина», занимал должность головы поселка Покровское (Артемовский район)”.

“Как утверждало следствие, которое продолжалось в рамках уголовного дела, открытого через девять лет после «преступления», состоя в должности сельского председателя, Константин Матейченко вынес на рассмотрение местных депутатов проект решения об отводе земель под разработку карьера по добыче гипса, который якобы не прошел всех необходимых государственных экспертиз”, - говорится в сообщении.

Первый заместитель председателя Донецкой облорганизации «Батькивщины» Денис Токарь считает, что «сельский голова не обязан проверять все необходимые документы: проект об отводе земель должны были изучить и дать ему профессиональную оценку специалисты по вопросам земельных ресурсов, но они почему-то не привлечены к ответственности».

«Более того, депутаты также могли не голосовать за этот проект, но они его изучили и не увидели никаких недостатков, и все 17 депутатов Покровского сельсовета единогласно одобрили проект об отводе земель под разработку карьера. Константин Матейченко не имел права как сельский голова не выносить предложенный документ на рассмотрение сессии и не мог дать ему профессиональную оценку, потому что не является специалистом по земельным вопросам... Сегодняшний приговор является политически мотивированным, а 5 августа становится для украинской оппозиции «черным днем», - сказал Токарь.