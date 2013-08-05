Азаров вышел из отпуска
11:01, 05 августа 2013Политика
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Азаров вышел из отпуска и приступил к работе.
Азаров вернулся в кресло
Премьер-министр Украины Николай Азаров вернулся из отпуска и приступил к работе.
Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Азарова Виталий Лукьяненко.
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"Сегодня премьер-министр Украины вышел из отпуска и приступил к работе", - сказал Лукьяненко.
Как сообщал УНИАН, Азаров находился в отпуске с 15 июля, его обязанности выполнял первый вице-премьер Сергей Арбузов.
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