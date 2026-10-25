Ученые нашли останки рыбы возрастом 419 миллионов лет, обладающей необычной особенностью

Анализ показал, что этот вид занимает промежуточное положение между примитивными и более развитыми формами.

Палеонтологи в Китае, который построил вторую секретную подводную лодку для беспилотников, описали новый вид панцирных бесчелюстных рыб из раннего девона. Об этом пишет The Daily Galaxy.

Рыба, получившая название Asioaspis brachyotus, занимает промежуточное положение между примитивными и более развитыми представителями своей группы. Особенности её анатомии указывают на то, что она обитала на поверхности морского дна, а не была частично зарыта в песок.

Отмечается, что эта рыба жила на территории современного юго-западного Китая около 419 миллионов лет назад - в лохковском ярусе раннего девона. Она относится к галеаспидам (Galeaspida) - вымершей группе бесчелюстных рыб с костным панцирем на голове, остатки которых находят только в Китае и северном Вьетнаме.

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Галеаспиды представляют особый интерес, поскольку они ближе к челюстноротым позвоночным (включая человека), чем к современным бесчелюстным рыбам, таким как миноги и миксины. Описание находки опубликовано в журнале Vertebrata PalAsiatica.

Группа, играющая ключевую роль в происхождении позвоночных

По словам доктора Чжи-Кунь Гая из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук и его коллег, изучение галеаспид имеет важнейшее значение для понимания происхождения ключевых признаков челюстноротых позвоночных. Например, челюстей, брызгалец (отверстий, связанных с жаберным аппаратом) и парных конечностей. Это объясняется тем, что в филогенетическом отношении галеаспиды ближе к челюстноротым, чем современные бесчелюстные. В статье сказано:

"Несмотря на то что ареал этих панцирных рыб ограничивался Китаем и северным Вьетнамом, в силурийском и девонском периодах они отличались удивительным разнообразием. На сегодняшний день описано 19 семейств, 74 рода и 100 видов".

Древнейший известный представитель этого отряда, Platylomaspis, жил около 438,6 миллиона лет назад, однако широкое разнообразие группа обрела лишь в раннем девоне. Только в отложениях формации Сишаньцунь было обнаружено девять родов и 15 видов.

О чем рассказывают ископаемые остатки

При этом материал был собран в отложениях формации Сишаньцунь недалеко от водохранилища Мяньдянь в городском округе Цюйцзин (провинция Юньнань). Коллекция включает три почти полных головных щита и три фрагментарных экземпляра.

Интересно, что овальный головной щит достигал примерно 4,7-6 см в длину. Его края были зазубрены, поверхность покрыта крупными гранулами, а с нижней стороны имелась очень широкая кайма. Исследователи насчитали как минимум 12 пар жаберных карманов, хотя из-за неполной сохранности образцов точное количество установить не удалось.

Опираясь на эти диагностические признаки, ученые отнесли данный вид к отряду Polybranchiaspiformes. Филогенетический анализ показал, что этот вид занимает промежуточное положение между примитивными и более развитыми формами, поскольку сочетает в себе черты и тех, и других.

Переход от зарытого образа жизни к обитанию на поверхности дна

Важно, что наиболее существенное различие заключается в расположении отверстий на головном щите. У более примитивных родственников глаза и центральное отверстие были сгруппированы в верхней части щита - такое строение характерно для организмов, которые проводят часть времени, зарывшись в песок. У нового же вида эти отверстия расположены далеко друг от друга.

По мнению авторов, это исключает возможность полузарытого образа жизни, поскольку в таком случае ил и грязь попадали бы в рот и жаберные полости. Напротив, отверстия здесь широко разнесены и находятся близко к краю вентральной каймы. Ученые пришли к следующему выводу:

"Вероятно, он вел типичный эпибентосный образ жизни, как и большинство галеаспид. Учитывая филогенетическое положение, Asioaspis brachyotus, по-видимому, представляет собой эволюционный переход от полузарытого (полуинфаунистического) к эпибентосному образу жизни в рамках отряда Polybranchiaspiformes".

Новости археологии

На протяжении почти столетия в коллекции Кембриджского университета в Великобритании хранились десятки черепов, помеченных как останки из мест захоронения первых египетских царей.

Новое судебно-медицинское исследование показало, что на многих из них имеются повреждения, которые, по всей вероятности, стали причиной смерти их владельцев. Эти данные указывают на практику ритуальных убийств: слуг и чиновников лишали жизни после кончины правителя, а затем хоронили вокруг царской гробницы.

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