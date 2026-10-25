Украина и Россия договорились о прекращении огня в одном районе: что это значит, - ISW

В то же время пока неизвестно, на какую территорию будет распространяться прекращение огня.

Украина и Россия договорились соблюдать ограниченное прекращение огня в оккупированных Алешках Херсонской области.

Об этом пишут аналитики из Института изучения войны, добавляя, что эта договоренность свидетельствует о сближении позиций России и Украины относительно даты начала прекращения огня.

Эксперты отмечают, что как РФ, так и Украина подтвердили, что будут соблюдать прекращение огня в "определенном районе" оккупированных Россией Алешек, начиная с 03:00 27 октября. А уполномоченная Российской Федерации по правам человека Яна Лантратова заявила, что это позволит создать безопасный проход для граждан, желающих покинуть зону боевых действий.

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Впрочем, отмечают аналитики, географическая зона, на которую будет распространяться прекращение огня, пока неизвестна. Также непонятно, готова ли РФ предоставить украинским жителям Алешек законный и свободный от принуждения выбор относительно эвакуации в Украину или Россию.

Эвакуация из Алешек: что известно

Ранее о локальном перемирии в Алешках также сообщили в Белом доме. Там отметили, что представитель США будет работать на месте на протяжении всего процесса, чтобы "обеспечить добросовестное выполнение пожеланий каждой семьи".

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что сначала стороны планируют разминировать дорогу к оккупированным Алешкам. После чего туда направят еду, воду, лекарства и оборудование для местной больницы. Далее местным жителям предложат эвакуацию в ту страну, которую они сами выберут.

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