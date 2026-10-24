Рубио назвал 'мудрым' решение Трампа снять санкции с России и указал причину

Администрация Трампа пытается убедить всех, что уступки России спасут мир от энергетического кризиса.

Президент США Дональд Трамп принял "мудрое" решение, когда решил снять часть санкций с России, позволив ей возобновить экспорт дизельного топлива. Об этом заявил на пресс-конференции государственный секретарь США Марко Рубио, которого цитирует немецкое издание N-TV.

По его словам, Трамп пытается выступить посредником между Украиной и Россией, поскольку хочет увеличить поставки энергоносителей на мировой рынок и тем самым снизить цены.

"Мы осознаем влияние, которое эта война оказывает на мировую экономику. Поэтому я считаю решение президента разрешить дополнительные поставки энергоносителей на мировой рынок в течение короткого периода очень мудрым. Это не только приносит пользу нам – хотя, безусловно, помогает и Соединённым Штатам, – но и является важным фактором, учитывая высокие цены на дизельное топливо во всём мире", – отметил Рубио.

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Дизельное соглашение Трампа и Путина

Как писал УНИАН, недавно Дональд Трамп начал обвинять Украину в росте мировых цен на нефть и дизельное топливо, связывая это с украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам. В частности, он заявлял, что именно атаки Киева вызвали резкое подорожание дизельного топлива, а не конфликт на Ближнем Востоке или блокирование Ормузского пролива.

Аналитики опровергали этот тезис: в частности, эксперт RBC Capital Markets Хелима Крофт подчеркивала, что главным фактором является война в Иране и общая ситуация на Ближнем Востоке как ключевом регионе добычи энергоресурсов. Даже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признавал, что ситуация ухудшается преимущественно из-за эскалации в Персидском заливе.

Параллельно Трамп обещал, что снятие санкций с российского дизельного топлива и договоренность с Путиным о поставках сотен тысяч тонн приведут к стремительному снижению цен на топливо для американцев и всего мира.

Эксперты опровергали это: заявленных объемов хватит лишь на несколько часов потребления в США, с точки зрения логистики топливо не успеет дойти до выборов, а импортный дизель из-за транспортных расходов будет дороже американского.

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