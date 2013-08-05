В украинских вузах началась «вторая волна» зачисления поступающих

Сегодня до 12 часов высшие учебные заведения Украины обнародуют второй список абитуриентов, рекомендуемых к зачислению за средства государственного бюджета.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со средствами массовой информации Министерства образования и науки.

Согласно Условиям приема в вузы в 2013 году, приемная комиссия принимает решение о рекомендации к зачислению на обучение на места государственного заказа в три этапа: в первый, пятый и восьмой дни после последнего дня приема заявлений, напомнили в Минобразования.

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Соответственно, абитуриенты, рекомендованные на места за средства государственного бюджета 1 августа и которые на протяжении 1-4 августа не подали оригиналы документов, изъяты из списка. Вместо них сегодня к зачислению будут рекомендованы абитуриенты, которые по состоянию на 1 августа находились ниже в списке, объяснили в министерстве.

С обновленными рейтинговыми списками можно ознакомиться на стендах приемных комиссий и на веб-сайтах высших учебных заведений.

Студенты, которые будут в сегодняшних списках, имеют 3 полных дня (до 7 августа включительно) для подачи документов.

8 августа вузы обнародуют третий список зачисленных, отмечается в сообщении.