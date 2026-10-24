Нардеп сделал тревожное заявление об уровне защиты энергетического оборудования в Украине.

Нагорняк утверждает, что из-за ограниченных возможностей передачи электроэнергии диспетчеры вынуждены ограничивать выработку атомных электростанций.

Лишь треть критически важного энергетического оборудования в Украине защищена от российских обстрелов. Такое заявление сделал народный депутат Сергей Нагорняк в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам, Украина имеет возможности для производства электроэнергии, однако из-за повреждений и недостаточной защиты подстанций возникают трудности с ее передачей в Киев, центральные и восточные области.

"Лишь треть критически важного оборудования сегодня на этих подстанциях защищена. Это стыдно видеть накануне пятой зимы полномасштабного вторжения", - пояснил он.

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Нагорняк утверждает, что из-за ограниченных возможностей передачи электроэнергии диспетчеры вынуждены ограничивать выработку атомных электростанций.

Энергетика в Украине

Ранее авторы Foreign Affairs писали, что в условиях постоянных российских обстрелов энергетических объектов Украины главный риск заключается в серии последовательных ударов по одному и тому же городу.

По их словам, такие удары в зимний период могут исчерпать резервные запасы быстрее, чем ремонтные бригады смогут восстановить подачу тепла. В морозы это грозит разрывами труб. В подобной ситуации могут оказаться как Киев, так и Харьков, Одесса или любой другой крупный город.

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