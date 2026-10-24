Графики отключений 25 октября: кто будет без света в воскресенье

Объемы отключений составят от 1 до 2 очередей, что соответствует продолжительности от 4 до 8 часов.

В воскресенье, 25 октября, в части областей Украины снова будут действовать ограничения электроснабжения. Для населения будут применять графики отключений. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Время применения ограничений:

06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности.

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07:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (в объеме от 1 до 2 очередей).

Ограничения ввели из-за повреждений энергетической инфраструктуры в результате атак РФ.

Стоит учитывать, что из-за обстрелов ситуация в энергосистеме может измениться в любой момент. Поэтому актуальные графики лучше проверять на официальных страницах облэнерго своего региона.

Обновлено в 20:07

Графики отключений в Сумской области

В Сумской области завтра тоже будут жить по почасовым графикам. Объемы отключений определили по команде НЭК "Укрэнерго".

Графики отключений в Полтавской области

В Полтавской области количество очередей без света будет меняться в течение дня. Дольше всего энергетики будут отключать свет вечером, когда без электричества останутся сразу две очереди.

с 07:00 до 09:00 – 1 очередь

с 09:00 до 16:00 – 1,5 очереди

с 16:00 до 21:00 – 2 очереди

с 21:00 до 23:59 – 1 очередь

Графики отключений в Черкасской области

В Черкасской области почасовые отключения будут действовать с 07:00 до 24:00. Как пояснили в "Черкассыоблэнерго", ограничения вводят из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих ракетно-дроновых атак.

Света не будет в такие часы:

1.1 – 07:00-09:00, 15:00-17:00, 21:00-22:00

1.2 – 15:00-17:00, 22:00-24:00

2.1 – 07:00-09:00, 15:00-17:00, 21:00-22:00

2.2 – 09:00-11:00, 17:00-19:00

3.1 – 13:00-15:00, 19:00-21:00

3.2 – 13:00-15:00, 19:00-21:00

4.1 – 13:00-15:00, 19:00-21:00

4.2 – 09:00-11:00, 19:00-21:00

5.1 – 09:00-11:00, 16:00-17:00, 22:00-24:00

5.2 – 11:00-13:00, 17:00-19:00

6.1 – 11:00-13:00, 17:00-19:00

6.2 – 11:00-13:00, 17:00-19:00

Графики отключений в Харьковской области

В Харьковской области почасовые графики вводят по указанию НЭК "Укрэнерго" также из-за сложной ситуации в энергосистеме после вражеских обстрелов.

В энергокомпании отметили, что указанное время ориентировочное, поскольку учитывает еще и переключения.

1.1 – 14:30-18:00

1.2 – 14:30-18:00

2.1 – 14:30-18:00

2.2 – 16:00-18:00

3.1 – 07:00-11:00, 18:00-21:00

3.2 – 07:00-09:00, 18:00-21:00

4.1 – 09:00-11:00, 18:00-21:00

4.2 – 09:00-11:00, 18:00-21:00

5.1 – 11:00-14:30

5.2 – свет отключать не будут

6.1 – 11:00-14:30, 21:00-24:00

6.2 – 11:00-14:30, 21:00-24:00

Ситуация в энергетике – главное

Напомним, утром 24 октября часть Голосеевского и Соломенского районов Киева осталась без света из-за экстренных отключений, которые ДТЭК ввела по указанию "Укрэнерго". Аналогичные отключения затронули и Киевскую область, в частности Белоцерковский, Бучанский, Обуховский и Фастовский районы.

Аналитики Foreign Affairs предупреждают, что наибольшая угроза зимой заключается в серии ударов подряд по одному городу. В таком случае резервы могут иссякнуть быстрее, чем ремонтники успеют вернуть тепло в дома, а в морозы это грозит разрывами труб. Тревожным сигналом станут локальные отключения электроэнергии, которые не прекращаются и даже усиливаются, несмотря на ремонтные работы.

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