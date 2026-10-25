В России 'минуснулись' два элитных летчика: что известно

Они разбились на СУ-30СМ во время учебно-тренировочного полета.

В России заявили о гибели двух летчиков элитной пилотажной группы "Русские витязи", имевших опыт в тысячи часов налета. Как пишет Mash, они разбились на СУ-30СМ во время учебно-тренировочного полета.

Речь идёт о военном лётчике-снайпере, заместителе начальника Центра показа авиационной техники полковнике Олеге Ерофееве и старшем лётчике, инспекторе службы безопасности полётов майоре Владимире Кочетове.

Часть росСМИ пишут. Что летчики разбились 22 октября, в то время как другие указывают дату 21 октября. Стоит отметить, что именно 21 октября в России разбились два истребителя Су-30.

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Что известно о погибших российских летчиках

Олег Ерофеев во время службы освоил самолеты Як-52, Л-39, Миг-29, Су-27, Су-30СМ, Су-35С и налетал на них 3300 часов. В основной состав группы "Русских витязей" вошёл в 2003 году. Он выполнял полёты ведущего, а также внешнего, внутреннего и хвостового ведомого.

Владимир Кочетов служил в 611 истребительном авиационном полку, с 2010 года – на авиабазе Кубинка. Он освоил Л-39, МиГ-29, Су-27, Су-30СМ, Су-35С, общий налёт – 1500 часов. В основном составе "Русских витязей" – с 2014 года.

Пилотажную группу "Русские витязи" создали 5 апреля 1991 г. Постоянное место дислокации группы – аэродром Кубинка в Московской области. Основу авиапарка группы составляют истребители Су-35С. Группа принимает участие в авиасалонах, парадах и международных шоу, при этом после начала полномасштабного вторжения в Украину ее летчиков начали регулярно отправлять на выполнение боевых задач.

Падение Су-30 в России

21 октября в сети сообщали, что под Калининградом разбился российский истребитель Су-30СМ. Отмечается, что оба пилота успели катапультироваться, получили травмы и были госпитализированы в военный госпиталь.

Позже появилась информация о крушении еще одного Су-30СМ. Обстоятельства и место потери второго самолета были известны, однако сообщалось, что оба пилота погибли.

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