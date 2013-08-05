Печерский суд «реанимировал» дело против Кличко, Яценюка и Тягнибока

Печерский районный суд Киева назначил на 28 августа рассмотрение дела по существу по иску гражданки Веры Ивановой к лидерам оппозиционных фракций - Виталию Кличко, Арсению Яценюку и Олегу Тягнибоку - за блокирование работы Верховной Рады в феврале этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, решение суда объявила на предварительном заседании председательствующий судья Олеся Батрин.

В ходе предварительных слушаний жалобы гражданки Ивановой к лидерам оппозиционных фракций по поводу блокирования работы ВР представитель Кличко Владимир Бондаренко подал на рассмотрение суда ходатайство о закрытии производства в связи с невозможностью рассмотрения жалобы в гражданском судопроизводстве.

“На сегодняшний день мы видим законодательную коллизию, когда спор сугубо административный, однако ответчики не являются субъектами властных полномочий. Субъекты являются гражданскими лицами, но спор не является гражданским. Здесь есть коллизия, которая законодательно не урегулирована. Это вопрос не к суду и не к ответчикам”, - сказал Бондаренко, добавив, что именно по этим причинам соответствующее производство было закрыто Голосеевским районным судом Киева.

В свою очередь Иванова отметила, что представителям народных депутатов “некорректно подавать ходатайство о закрытии производства и в административном, и в гражданском судопроизводстве”. “Представители лидеров оппозиции говорят, что действия народных депутатов являются законными, а я говорю - незаконными. В этом заключается спор. В соответствии с п. 10 ч. 2 ст. 16 Гражданского кодекса, можно определять действия должностных лиц незаконными. Поэтому я считаю, что можно рассматривать это дело в порядке гражданского судопроизводства”, - сказала Иванова.

После непродолжительного перерыва судья Батрин не удовлетворила ходатайства представителя Кличко.

Кроме того, на прошлом заседания Иванова просила суд привлечь в качестве третьего лица в суде председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака, поскольку решением суда, в случае удовлетворения ее жалобы, могут решиться права и обязанности Рыбака. Однако на сегодняшнее заседание спикер парламента не явился, попросив суд рассматривать дело без его участия.

После этого, учитывая то, что Иванова подала дополнение к исковому заявлению, а председатель Верховной Рады, в качестве третьего лица, не был ознакомлен с ними, судья вынесла решение назначить рассмотрение дела по существу на 28 августа на 14.00.

Как сообщал УНИАН, 10 мая Голосеевский райсуд Киева закрыл дело по иску гражданки Ивановой к лидерам трех оппозиционных фракций относительно противоправных действий во время блокирования работы Верховной Рады.

Этот суд закрыл его в связи с тем, что дело не подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства.