В России сказали, кого из европейских политиков готовы допустить к мирным переговорам

Захарова заявила, что европейским политикам нужно "изменить подход к общению".

Кремль готов допустить представителей Европы к мирным переговорам по войне в Украине, но речь идет только о тех политиках, которые стремятся поддерживать контакты с Москвой. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она сказала, что европейские чиновники при желании могут приезжать в Россию и вести переговоры.

"Для них двери всегда открыты, они всегда могут немедленно приехать сюда, участвовать в различных мероприятиях, вести переговоры по официальному поручению или просто от себя", – заявила она.

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При этом Захарова не уточнила, представителей каких стран Евросоюза Кремль хотел бы видеть за столом переговоров, однако заявила, что Россия готова к контактам с теми, кто, по ее словам, выступает за диалог и сохранение связей.

При этом она заявила, что европейским политикам нужно "изменить подход к общению", прежде чем претендовать на участие в мирных переговорах.

"Когда они перестанут использовать свой речевой аппарат не по назначению, и когда они начнут использовать микрофон по его прямому назначению, вот тогда, наверное, можно будет и приступить к контактам", – заявила она.

Стоит отметить, что одним из таких европейских политиков, поддерживающих диалог с Россией, является премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Его правительство выступает за сохранение контактов с Москвой, в частности в энергетической сфере. Также визиты в Москву совершали депутаты из немецкой праворадикальной партии "АДН".

Европа хочет присоединиться к переговорам

Европейские лидеры ищут кандидатов, которые могли бы провести переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным для прекращения войны в Украине.

Среди возможных претендентов называют премьер-министра Италии Джорджу Мелони, президента Финляндии Александра Стубба, президента Чехии Петра Павела, а также премьер-министра Дании Метте Фредериксен и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стьоре.

В то же время президент Чехии Петр Павел отмечал, что в настоящее время Владимир Путин не воспринимает Европейский Союз как авторитетную силу и полностью прекратил диалог с европейскими лидерами.

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