МИД не находит оправданий для американского панк-музыканта

Об этом в комментарии УНИАН сказала заместитель директора департамента информационной политики МИД Украины Елена Ващенко.

«Мы убеждены, что правоохранительными органами Украины будет рассмотрен этот инцидент и приняты соответствующие меры», - сказала Ващенко.

«Но даже если говорить об инцидентах, имевших место в одном из одесских и киевских клубов, на основе материалов СМИ, есть все морально-этические основания говорить об абсолютной неприемлемости действий представителей американской музыкальной группы. Подобным действиям, связанным с надругательством над государственными символами, нет оправдания никакими так называемыми «эпатажами»», - прибавила Ващенко.

Как сообщалось, бас-гитарист группы Bloodhound Gang Эвил Джаред Хасселхофф на концерте в Одессе 31 июля надругался над российским флагом. Во время выступления в одесском клубе 31 июля гитарист американской группы Эвил Джаред Гасселгофф с возгласами "Не говорите Путину!" засунул себе в штаны флаг России. Это подтверждают видеоролики из концерта, загруженные в сеть Youtube. Команде было отказано в выступлении на фестивале KUBANA на российском побережье Черного моря, хедлайнером которого она должна была стать, а рок-музыканты покинули российскую территорию по распоряжению властей.

В Украине, как видно из ролика в Youtube, этот же гитарист словно помочился на флаг Украины во время выступления в Киеве 30 июля.