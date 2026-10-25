В трёх районах Киева отключилось электричество: что говорят в ДТЭК

Специалисты уже занимаются решением этой проблемы.

В Киеве из-за аварии в трех районах отсутствует электроснабжение. Об этом сообщает ДТЭК.

Сообщается, что свет пропал в части Голосеевского, Соломенского и Шевченковского районов города Киева.

В то же время в компании подчеркнули, что специалисты уже работают над тем, чтобы как можно быстрее исправить ситуацию и восстановить свет. В компании также поблагодарили горожан за терпение и понимание ситуации.

Видео дня

Отключение света: другие важные новости

Напомним, 24 октября в двух районах Киева – Голосеевском и Соломенском – вводились экстренные отключения света. Также сообщалось о чрезвычайных отключениях и в области – в Белоцерковском, Бучанском, Обуховском, Фастовском районах.

В "Укрэнерго" же ранее сообщали о том, что в части регионов Украины будут введены ограничения на энергоснабжение. В частности, в период с 07:00 до 23:59 графики должны действовать для всех категорий потребителей. Ограничения вводятся в объеме от 1 до 2 очередей. В пресс-службе подчеркивали, что в зависимости от обстрелов ситуация в энергосети может измениться в любой момент.

Эксперт Юрий Корольчук предупреждает, что с наступлением минусовой температуры зимой отключения света по всей Украине будут длиться не менее 12 часов в сутки. В худшем случае для ряда регионов ограничения энергоснабжения будут достигать 20 часов в сутки.

Вас также могут заинтересовать новости: