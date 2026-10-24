В Госдуме появилась 'фракция Януковича' из бывших украинских политиков, – СМИ

Хотя "фракция" и не является официальной, бывшие "регионалы" всё же получили определённое влияние в российском парламенте.

Бывшие представители "Партии регионов" и чиновники времен президентства Виктора Януковича заняли руководящие должности в комитетах Государственной думы России. Как пишет российское оппозиционное издание "Можем объяснить", в Госдуме образовалась своего рода неофициальная "фракция Януковича".

Одним из самых известных назначенцев стал Сергей Арбузов, последний премьер-министр при президентстве Януковича и бывший глава Национального банка Украины. Он прошел в Госдуму от партии "Справедливая Россия" и получил должность первого заместителя председателя комитета по энергетике. Как отмечает издание, ранее журналисты-расследователи рассказывали о скрытых доходах Арбузова и его роскошной жизни в Москве.

Еще один бывший украинский высокопоставленный чиновник, Дмитрий Ворона, при Януковиче работал заместителем министра внутренних дел и юстиции, а впоследствии возглавлял Государственную регистрационную службу Украины. В 2022 году оккупационные власти назначили его российским сенатором от захваченной части Запорожской области. Теперь он стал депутатом Госдумы.

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Среди других назначенцев – Галина Данильченко, которая после захвата Мелитополя возглавила город. В российском парламенте она стала первым заместителем председателя комитета по защите семьи. Янина Павленко, бывшая директор предприятия "Массандра" и руководительница российской оккупационной администрации Ялты, получила должность заместителя председателя комитета по аграрным вопросам. Татьяна Лобач, ранее представлявшая "Партию регионов" в Севастополе, стала первым заместителем председателя комитета по туризму.

В то же время в отношении части этих политиков в Украине продолжаются уголовные дела. Ворону заочно приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества за пособничество государству-агрессору. Данильченко обвиняют в коллаборационистской деятельности, Павленко подозревают в такой же деятельности, а Лобач – в государственной измене.

Российская Госдума

Как писало УНИАН, в конце сентября в России и на оккупированных украинских территориях прошли так называемые выборы в российский парламент. Верховный суд РФ заранее снял с предвыборной гонки оппозиционную партию "Яблоко" – единственную, которая выступала за прекращение войны с Украиной. Среди оснований для запрета назвали якобы нарушение авторских прав, иностранное финансирование агитации, поддержку "международного ЛГБТ-движения" и даже призывы к миру с Украиной, которые истцы трактовали как посягательство на территориальную целостность России.

Также мы сообщали, что треть нового состава Госдумы РФ, или 148 депутатов, связаны с войной против Украины, в частности среди них есть участники боевых действий, военные командиры, "военкоры" и лица, поддерживавшие российскую армию. Среди новоизбранных депутатов есть фигуранты украинских расследований по военным преступлениям, в частности Нурсултан Муссагалеев, Александр Лапин и Адам Делимханов.

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