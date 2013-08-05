Российские панки: реакция на осквернение американцами флага РФ слишком резкая

Бас-гитарист Bloodhound Gang Джаред Хасселхофф на концерте в Одессе надругался над российским флагом. Команде было отказано в выступлении на фестивале KUBANA на российском побережье Черного моря, а рок-музыканты покинули российскую территорию по предписанию властей. По факту надругательства над флагом возбуждено уголовное дело. За это в России предусмотрена уголовная ответственность - до года лишения свободы, сообщает РИА Новости.

Позже, в понедельник, 5 августа, общественная организация "Молодая гвардия Единой России" через свой сайт призвала владельцев российских телеканалов и радиостанций к отказу от трансляции музыки и клипов Bloodhound Gang, а бизнес - к прекращению продажи их записей.

По словам Иванова, лидера группы "Наив", которая стала хедлайнером второго дня фестиваля KUBANA вместо Bloodhound Gang, он "не большой поклонник Bloodhound Gang - многое из того, что они делают на сцене, сомнительно".

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"И в первую очередь, не в смысле музыки и текстов, а в смысле их поведения - они ведут себя довольно-таки шокирующе, оскорбительно. В инциденте с флагом они переборщили - такие вещи оправданы, если это политическое послание. Тут же ребята просто любят глумиться надо всем и получать за счет этого внимание, а тут они ошиблись, перегнули палку, не подумали о том, что они делают. Но за это их казнить, лишать права на въезд в страну или судить - это чересчур. Тем более, если они раскаялись и извинились. Может быть, их можно простить?", - сказал музыкант.

Кроме того, он отметил, что в России любую ситуацию любят довести до крайности.

"Теперь хотят запретить их въезд в Россию. Я еще слышал, что хотят запретить въезд в нашу страну не только музыкантам Bloodhound Gang, но и их родственникам, хотя я не думаю, что они особо сюда стремятся. Я предлагаю запретить заодно и въезд к нам их соседям, можно даже не ограничиваться одной улицей: улица - это ерунда, так что давайте запретим жителям городов, где живут музыканты, а, может быть, вообще всем жителям США?", - сказал Иванов.

Лидер панк-рок группы "Тараканы!" Дмитрий "Сид" Спирин вообще заявил, что против государственных границ, гербов и флагов, так что поступок Bloodhound Gang его ни в коей мере не задел.

"Я пытаюсь следовать мировоззрению, которое в принципе не приемлет деление людей на расы, нации и государства. Я себя ощущаю человеком мира, гражданином планеты Земля, и для меня все такие атрибуты, как флаги, гимны и гербы, являются не символом гордости, а символом искусственного разъединения людей. Человечеству в XXI веке это все ни к чему, да хотя бы потому, что приводит к столкновению - чем меньше флагов на Земле, там меньше войн. И оскорбленным я себя не чувствую. А в чем Bloodhound Gang совершили ошибку, так это в том, что, грубо говоря, передвигаясь в переполненном троллейбусе, нужно следить за тем, чтобы не наступить на ногу какой-нибудь сварливой старушонке, чтобы не возникло скандала", - сказал Спирин.

По его мнению, Bloodhound Gang можно понять: "в угаре рок-концерта ни о чем таком не думаешь, поэтому делаешь то, что делаешь, и как оно получается, так и получается".

"Сейчас у нас можно запретить показывать какие-угодно клипы по какому угодно телевидению. Для всех, кому интересны клипы Bloodhound Gang, эта запретительная мера просто останется незамеченной, потому как ни один современный россиянин клипы по телевизору уже давным-давно не смотрит", - рассказал он.

Музыкант отметил, что "непонятно, как нашим законодателям удается быть такими необучаемыми людьми".

"У них достаточно средств, чтобы обложиться со всех сторон советниками и консультантами, которые говорили бы им: "не делайте этого! Посмотрите на историю: все, что когда-либо запрещали, в тот же миг становилась более желанным". Сто тысяч примеров уже этого - последний из них сидит в тюрьме уже год: никто не знал Pussy Riot, а теперь знают все по всему миру, потому что их решили посадить. То же самое будет и с Bloodhound Gang", - считает Спирин.