Сегодня исполняется два года со дня ареста Тимошенко
Сегодня исполняется два года со дня ареста экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.
Ее арестовали 5 августа 2011 года во время рассмотрения так называемого "газового" дела из-за того, что она якобы "системно препятствовала установлению истины, нарушала порядок судебного заседания, не выполняла распоряжения председательствующего, сознательно затягивала процесс, выражала неуважение к суду, а также к свидетелю", которым на тот момент выступал действующий премьер-министр Николай Азаров, отмечается в сообщении, размещенном на сайте Тимошенко.
Тогда в знак протеста против ареста Тимошенко возле Печерского суда началось бессрочное пикетирование, которое продолжается до сегодняшнего дня.
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Как сообщал УНИАН, в октябре 2011 года Тимошенко была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.
С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове.
С мая 2012 года в связи с ухудшением состояния здоровья Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализныци» в Харькове.
Сегодня сторонники Тимошенко планируют провести в Киеве и Харькове акции в поддержку экс-премьера.