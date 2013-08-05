Сегодня исполняется два года со дня ареста Тимошенко

Ее арестовали 5 августа 2011 года во время рассмотрения так называемого "газового" дела из-за того, что она якобы "системно препятствовала установлению истины, нарушала порядок судебного заседания, не выполняла распоряжения председательствующего, сознательно затягивала процесс, выражала неуважение к суду, а также к свидетелю", которым на тот момент выступал действующий премьер-министр Николай Азаров, отмечается в сообщении, размещенном на сайте Тимошенко.

Тогда в знак протеста против ареста Тимошенко возле Печерского суда началось бессрочное пикетирование, которое продолжается до сегодняшнего дня.

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Как сообщал УНИАН, в октябре 2011 года Тимошенко была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове.

С мая 2012 года в связи с ухудшением состояния здоровья Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализныци» в Харькове.

Сегодня сторонники Тимошенко планируют провести в Киеве и Харькове акции в поддержку экс-премьера.