Нардеп Нимченко получил две пенсии за два дня:сколько ему выплатили

Нимченко побил собственный рекорд по размеру пенсии.

Народный депутат из фракции "Платформа за жизнь и мир" и судья Конституционного суда в отставке 76-летний Василий Нимченко обнародовал свои доходы.

Как сообщил Главком со ссылкой на реестр деклараций, за два дня, а именно 14 и 15 октября, Главное управление Пенсионного фонда в Киеве начислило народному депутату две пенсионные выплаты на суммы 296,4 тыс. грн и 333,6 тыс. грн.

Издание подчеркнуло, что в 2025 году Нимченко задекларировал получение 192,1 тыс. грн пенсии ежемесячно. Всего за 2025 год он получил 2,3 млн грн пенсии.

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Кто такой Василий Нимченко

Василий Нимченко – правовед и народный депутат Украины IX созыва, бывший судья Конституционного суда.

Родился 13 сентября 1950 года в селе Загородище Черкасской области. Окончил Харьковский юридический институт, имеет степень кандидата юридических наук. В 1990–1996 годах работал судьей Верховного суда, а в 1996–2005 годах – судьей Конституционного суда, занимал должность заместителя председателя этого суда.

В 2014 году был избран в Верховную Раду VIII созыва от "Оппозиционного блока", а в 2019 году – IX созыва по списку партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ). В парламенте занимал должность первого заместителя председателя Комитета по вопросам правовой политики. После прекращения деятельности фракции ОПЗЖ вошел в депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".

Пенсии депутатов

Как сообщило УНИАН, в июне стали известны самые богатые пенсионеры Украины. Тогда отмечалось, что рекордсменом по размеру пенсии среди депутатов с суммой более 192 тыс. грн в месяц, или 2,3 млн грн в год, стал Василий Нимченко. В прошлом он работал судьей Конституционного суда Украины.

Также сообщалось, что народный депутат пяти созывов раскрыл размер своей пенсии. Речь идет о Михаиле Косиве, который заявил, что получает чуть более 20 тыс. грн пенсии и ежемесячно направляет часть выплат на помощь украинским военным.

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