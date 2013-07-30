Главное за день: обзор топ-новостей

Более полная информационная картина дня в нашем обзоре:

СМИ: Владимир Кличко попал в драку в клубе

Драку с Кличко устроил скандальный боксер из Британии Дерек Чисора.

Фюле: Украина демонстрирует позитивный тренд на пути к ассоциации с Евросоюзом

Украина демонстрирует "позитивный тренд" в вопросе подписания запланированного на ноябрь договора об ассоциации с Европейским Союзом, и сможет подписать данный документ, если выполнит ранее выдвинутые для этого условия.

Огрызко: После «Рошена» будут трубы, после труб - сыр, после сыра - еще что-то

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что очередные претензии «Роспотребнадзора» к украинским производителям не случайны.

СМИ: Выжившего в Азовском инциденте рыбака не выпускают из РФ и грозят арестом

Рыбака, который выжил после аварии в Азовском море - 49-летнего Александра Федоровича - не выпускают из России и возбудили в отношении него уголовное дело за незаконный вылов рыбы.

Квасневский и Кокс встретились с Януковичем

Президент Украины Виктор Янукович провел в Крыму встречу с бывшим Президентом Польши Александром Квасневским и бывшим председателем Европейского парламента Пэтом Коксом.

Задержанного за взятку ректора Мельника доставили в суд на «скорой»

Ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника в суд привезли на скорой одной из частных клиник. В суде объявили перерыв для медицинского осмотра подозреваемого. А потом суд перенесли на завтра, потому что врачи заявили, что Мельник не понимает, что происходит и где он находится.

Украина требует, чтобы Россия отдала рыбака, выжившего в Азовском инциденте

Украина добивается возвращения на Родину рыбака, выжившего после аварии в Азовском море.

В Феодосии с почестями похоронили застреленного мэра (фото)

В Феодосии во вторник прошли гражданская панихида и похороны мэра Феодосии Александра Бартенева, который умер в результате огнестрельного ранения, нанесенного неизвестным мужчиной в подъезде дома.

Луцк затопило сильным ливнем (видео, фото)

В Луцке из-за сильного ливня парализовало движение транспорта.

Гендиректор Артека уволилась - по собственному желанию

Генеральный директор Международного детского центра "Артек" (Гурзуф, Крым) Елена Поддубная уволилась по собственному желанию.

В «Свободе» заявляют, что Герега созовет Киевсовет 6 августа

Народный депутат от ВО «Свобода» Игорь Мирошниченко заявляет, что секретарь Киевсовета Галина Герега «под давлением властной верхушки», скорее всего, созовет сессию Киевского городского совета на 6 августа.