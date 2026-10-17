В приложении 'Воздушная тревога' теперь доступна карта движения российских дронов и ракет

На карте не будет отображаться движение баллистических ракет.

В приложении "Воздушная тревога" теперь доступна карта ориентировочного движения вражеских дронов и ракет. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

По его словам, это совместный проект Минцифры, Министерства обороны, Воздушных сил Украины и украинских ИТ-компаний.

"Во время воздушных атак каждая минута имеет значение для безопасности людей. Поэтому важно, чтобы люди имели быстрый доступ к проверенной военными информации и не тратили время на поиск сообщений в непроверенных источниках", – объяснил Корецкий.

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Он подчеркнул, что карта не показывает точное местонахождение целей в реальном времени, и в случае объявления тревоги необходимо немедленно направляться в укрытие и оставаться там до отбоя.

Министр цифровой трансформации Украины Оксана Ферчук в эфире телерадиомарафона рассказала, что карта будет отображать такие вражеские цели, как крылатые ракеты, ударные дроны типа "Шахед" (в том числе реактивные), УАБ (управляемые авиационные бомбы) и барражирующие боеприпасы "Банлероль".

По её словам, на карте не будет отображаться движение баллистических ракет, ведь их очень сложно отслеживать, и они быстро перемещаются.

Доступ населения к информации о движении вражеских целей

Как сообщал УНИАН, ранее советник президента, эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Флэш) заявлял, что карту движения "Шахедов" следует открыть для всех. По его словам, такой доступ имеют автозаправочные станции, "Укрзализныця", другие организации, администраторы Telegram-каналов, "которые словами передают то, что видят". Флеш рассказывал, что в Министерстве обороны несколько раз обсуждали этот вариант и "аргументов против не нашли".

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