Отмена санкций против РФ сойдет Трампу с рук: в AP раскрыли причину

Хотя конгрессмены взбунтовались из-за решения Трампа об отмене санкций против РФ, в ближайшем будущем как-либо противодействовать этому они не смогут.

Внезапное решение президента Дональда Трампа отменить санкции против России, всего за пару дней до их вступления в силу, вызвало резкое недовольство в Конгрессе.

Законодатели от обеих партий раскритиковали президентский указ, пишет Associated Press (AP). "Очевидно, что Россия – агрессор, и мы должны сделать все возможное, чтобы оказать на нее экономическое давление", - заявил агентству сенатор-республиканец Рик Скотт.

"Это верх безответственности", - написал в соцсетях сенатор-республиканец Том Тиллис.

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"Чего именно президент и его советники не понимают в исполнении закона, принятого Сенатом 86 голосами против 11? Совершенно недопустимо, что нынешняя администрация идет на уступки российскому диктатору, который незаконно вторгся в Украину", - считает Тиллис.

Сенатор-республиканец Джон Корнин отметил: "Линдси был бы в ужасе".

Речь идет о покойном сенаторе-республиканце Линдси Грэме, который до самой своей смерти этим летом неустанно работал над данным законопроектом. Документ известен как "Закон Линдси Грэма о санкциях против России".

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил:

"Предоставляя российской экономике своего рода систему жизнеобеспечения, Трамп заключает сделку с дьяволом, которая становится все более грязной".

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен призвала своих коллег принять меры, чтобы изменить ситуацию.

Однако, как отметило издание, дальнейшие шаги остаются неопределенными, поскольку Конгресс ушел на перерыв до окончания дня выборов.

Издание подчеркнуло, что маловероятно, что Конгресс сможет предпринять какие-либо шаги, чтобы оспорить действия Трампа, до возвращения законодателей в Вашингтон.

Линдси Грэму потребовался почти год, чтобы убедить Трампа согласиться на пакет санкций против РФ. Этот документ был разработан с целью введения высоких пошлин для стран, импортирующих значительные объемы российской нефти и энергоресурсов. Санкции должны были перекрыть Кремлю финансовые потоки, которые помогают ему продолжать войну против Украины.

Однако еще в тот момент, когда Сенат – уже после смерти Грэма – принимал этот законопроект, скептики в Конгрессе предупреждали: маловероятно, что Трамп будет исполнять закон даже после того, как подпишет его.

Отмена санкций против РФ

17 октября президент США Дональд Трамп подписал указ об отказе от введения масштабных санкций против российских энергоносителей, предусмотренных законом Грэма, который он сам подписал в сентябре.

В Белом доме объяснили решение национальными интересами США. По словам госсекретаря Марко Рубио, действие ограничений приостановлено на 60 дней, чтобы оценить экономические последствия этого шага.

Решение вызвало критику со стороны американских законодателей обеих партий и президента Украины Владимира Зеленского.

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