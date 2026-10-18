Трамп заблокировал санкции против РФ: Time объяснил, что это означает для Украины

Эксперты предупреждают, что Москва может получить дополнительные доходы, а решение Вашингтона усиливает опасения относительно дальнейшей поддержки Украины.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий не применять значительную часть новых санкций против России, предусмотренных законом о санкциях против России и Ирана. Это решение может расширить финансовые возможности Москвы и усилить сомнения относительно дальнейшей поддержки Украины со стороны Вашингтона.

Как пишет издание TIME, указ появился на фоне договоренностей о поставках российского дизельного топлива на мировые рынки и призывов Трампа к Украине прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре.

Какие санкции США решили не применять

Закон, который должен был вступить в силу 18 октября, предусматривал ограничения в отношении российских чиновников, финансовых учреждений и других организаций. Также он предусматривал введение пошлин до 100% на товары, импортируемые в США из стран, являющихся крупными покупателями российской сырой нефти или природного газа.

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Целью этих мер было сокращение финансовых ресурсов, которые Россия использует для продолжения войны против Украины.

В июне 2025 года Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании подсчитало, что с февраля 2022 года международные санкции лишили Россию как минимум 450 млрд долларов военных средств. Среди факторов были потеря доходов от нефтяных налогов и замораживание резервов российского центрального банка.

Отказ Трампа от введения новых ограничений не означает отмену всех действующих санкций. Однако он блокирует дополнительное экономическое давление, на которое рассчитывали авторы закона.

Как это решение связано с поставками дизельного топлива

9 октября Трамп объявил о договоренности, согласно которой Россия должна поставлять на мировые рынки более 4,8 млн тонн дизельного топлива. Американский президент заявил, что это поможет существенно снизить цены на топливо.

В рамках ослабления ограничений Министерство финансов США выдало временную лицензию, разрешающую операции с российским дизельным топливом, в частности его импорт в США, до 7 апреля 2027 года.

Впрочем, эксперты сомневаются, что данное соглашение окажет существенное влияние на стоимость топлива для американских потребителей. Научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Татьяна Митрова говорит:

"Возможно, будет незначительное краткосрочное влияние на оптовые цены, но для потребителей на заправках это может означать лишь небольшую и отсроченную выгоду, если такая вообще будет".

По ее словам, более широкое ослабление санкций может предотвратить дальнейшие перебои на энергетическом рынке, но само по себе не увеличивает объемы поставок нефти.

В то же время Россия может получить значительно большую финансовую выгоду благодаря избежанию новых ограничений на экспорт сырой нефти. Экономист и профессор Чикагского университета Константин Сонин также считает, что решение Вашингтона может укрепить позиции российского руководства.

Почему это вызывает беспокойство в Украине

Решение Трампа было принято на фоне ухудшения отношений между Вашингтоном и Киевом. Американский президент неоднократно призывал Украину прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, аргументируя это влиянием атак на цены на топливо в США.

11 октября Трамп также заявил, что Россия и Украина якобы договорились о "энергетическом перемирии". Однако украинские чиновники сообщили о российских ударах по энергетической инфраструктуре через несколько часов после этого заявления, а президент Владимир Зеленский сказал, что такая договоренность стала для него новостью.

В тот же день Трамп призвал Украину сменить Зеленского.

По мнению Сонина, отказ от новых санкций может быть воспринят Украиной и европейскими странами как сигнал об уменьшении готовности США активно поддерживать Киев:

"Это еще один сигнал о том, что Соединенные Штаты не так активно поддерживают Украину, как это было исторически".

Митрова также считает, что для российского лидера Владимира Путина важным следствием этого решения может стать убеждение, что Вашингтон все больше сосредотачивается на внутренних ценах на энергоносители, а не на постоянном экономическом давлении на Россию.

В то же время европейские страны продолжают ужесточать санкции против Москвы, что создает расхождения между подходами Вашингтона и его европейских партнеров.

Как отреагировал Зеленский

Президент Украины раскритиковал решение Трампа не вводить новые санкции.

"Решение отменить все это, заблокировать все это, кажется мне неправильным", – написал Зеленский в сети X.

Он также подчеркнул, что такой шаг помогает России продолжать войну:

"Это только подпитывает их удовлетворение и их желание продолжать убивать людей. Это точно не останавливает войну".

Почему решение Трампа критикуют в США

Отказ от введения санкций вызвал недовольство как среди республиканцев, так и среди демократов. Закон о санкциях против России 2026 года Конгресс одобрил 16 сентября при значительной двухпартийной поддержке: 86 голосами против 11 в Сенате и 262 голосами против 159 в Палате представителей.

Сенатор-республиканец Том Тиллис назвал решение администрации "слишком безответственным" и заявил, что она фактически уступает российскому руководству.

Сенатор-республиканец Джон Корнин также раскритиковал этот шаг, отметив, что покойный сенатор Линдси Грэм, в честь которого назвали закон, был бы потрясен таким решением.

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен заявила, что Трамп позволяет Путину продолжать агрессивную войну. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер также раскритиковал договоренности, заявив, что они поддерживают российскую экономику.

В то же время Дарлин Грэм, сестра покойного сенатора, занявшая его место в Сенате, выразила желание продолжать экономическое давление на Россию.

На каком основании Трамп заблокировал санкции

Возможность отказаться от применения части ограничений была предусмотрена самим законом. Для этого президент должен был предоставить Конгрессу письменное подтверждение того, что такое решение соответствует национальным интересам США, а также отчет с объяснением причин.

В пятничном указе Трамп заявил, что подал оба документа и считает отказ от санкций соответствующим национальным интересам Соединенных Штатов.

В то же время американский президент публично не объяснил подробно, каким образом этот шаг отвечает интересам страны. Белый дом не предоставил изданию TIME комментариев по поводу этого решения.

Снятие санкций против России – последние новости

Как сообщал УНИАН, Трамп подписал указ, которым отказался от применения санкций против России в соответствии с законом Грэма. Он пояснил, что это соответствует национальным интересам США.

Представитель Путина Кирилл Дмитриев назвал отказ от санкций в соответствии с законом Грэма "историческим моментом".

При этом госсекретарь США Марко Рубио заявил, что эта отмена продлится 60 дней. Рубио сообщил, что Трамп намерен использовать этот срок, чтобы оценить экономические последствия этого шага.

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