Сбои в работе Starlink в Украине: Рубио ответил на обвинения Зеленского

Он заявил, что у Украины пока нет доступа к военной спутниковой системе Starshield.

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал ситуацию с ограничением скорости Starlink для дронов ВСУ, и заявил, что США к этому непричастны.

При этом он утверждает, что у Украины пока нет доступа к военной спутниковой системе Starshield.

"Starlink – это коммерческий продукт. Он регулируется и рассматривается именно как коммерческий продукт. Starshield – это оборонный, военный продукт. Его используют вооруженные силы Соединенных Штатов. На данный момент он Украине недоступен; сейчас обсуждается вопрос о том, как именно она могла бы его использовать", - цитирует его Clash Report.

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Он заявил, что Украина просила США получить доступ к Starshield, чтобы наносить дальнобойные удары вглубь России, однако пока такого доступа нет.

Рубио также утверждает, что США "непричастны" к перебоям со Starlink. На просьбу прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что это было сделано намеренно, Рубио жестко ответил:

"Я не знаю, что именно сказал Зеленский. Не уверен, что он сам понимает, о чем говорит, но это не было сделано намеренно".

По его словам, никто в Белом доме не отдавал приказов замедлять работу интернета или снижать скорость соединения, чтобы помешать использованию системы определенными беспилотниками. При этом он добавил, что, насколько ему известно, система снова работает.

Проблема со Starlink для дронов ВСУ

Советник президента по вопросам оборонных технологий Сергей Бескрестнов рассказывал, что Украина пользуется Starshield для управления дронами-перехватчиками. Именно для этого пакета сейчас действует ограничение скорости в 160 км/ч, и Украина ведет переговоры со SpaceX и Пентагоном о его отмене.

При этом он отметил, что Starshield не используется на территории России, в том числе в дронах, которые атакуют российские нефтеперерабатывающие заводы.

Также ранее президент Зеленский назвал ограничение скорости Starlink для Украины "спланированной операцией", поскольку ограничения действуют на территории Украины, а на территории стран Евросоюза – нет.

"мы отправили пару машин на территорию стран Европейского Союза со "Старлинками", и они летали там, где это разрешено, со скоростью 180 км/ч и выше, и "Starlink" работает", – сказал Зеленский.

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